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الدوري الألماني

رومينيغيه يشيد بحارس بايرن المستقبلي

أشاد كارل هاينز رومينيغيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني بحارس شالكه الحالي ألكسندر نوبل الذي سينتقل إلى النادي البافاري في صفقة انتقال حر.

Reuters

وصرّح رومينيغه قائلاً: "جميع المسؤولين في النادي بمن فيهم المدرب هانزي فليك، سعداء للغاية بأن ألكسندر نوبل سيصبح لاعبا لبايرن في الموسم الجديد".

وأوضح رومينيغيه : "إنه من أفضل حراس المرمى في أوروبا كما أنه لاعب جيد لمستقبل فريقنا".

وأضاف رومينيغيه أن إدارة النادي مقتنعة "بأن مانويل نوير سيساهم بشكل رائع وملحوظ في تطور مستوى ألكسندر نوبل من خلال إمكانياته وخبرته الهائلة".

وأثار الانتقال المرتقب لنوبل (23 عاماً) إلى بايرن جدلا كبيرا منذ أن أعلن بايرن في وقت سابق من العام الحالي اتفاقه مع حارس شالكه.

يشار إلى أن تقارير صحافية كشفت في وقت سابق أن نوبل رفض عرضا من شالكه لتمديد عقده مقابل راتب سنوي قيمته سبعة ملايين يورو، وسيتقاضى مع بايرن راتبا يصل إلى 5,5 ملايين يورو.

بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه
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