رومينيغه يقترح استمرار فليك في منصبه بعد نهاية الموسم

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن رومينيغه قام خلال المأدبة التقليدية عقب المباراة في لندن، بإهداء قلم لفليك وقال له "بهذا (القلم)، يمكن أيضا أحيانا أن نوقع أوراقا لإف سي بايرن. واصل هكذا. نحن سعداء جدا جدا بكرة القدم التي يلعبها الفريق".

وكان بايرن ميونيخ صدم يوم أمس الثلاثاء مضيفه تشيلسي الإنكليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ووضع قدماً في ربع النهائي.

ولدى سؤاله من قبل قناة "سكاي" الثلاثاء، لم يرغب فليك في الحديث عن مستقبله، وقال "هذا لا يهمني على الإطلاق. ما يهم هو الفريق ونجاحاته. أي شيء آخر ليس في يدي، هذه أشياء سيقررها المستقبل".

واستلم فليك مؤقتا مهام الإدارة الفنية بانتظار التعاقد مع مدرب جديد خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب النتائج السلبية حيث كان يعمل مساعدا له.

لكن نجاح فليك في مهمته والنتائج الجيدة التي حققها دفعت الإدارة في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم.

وقاد فليك بايرن ميونيخ إلى صدارة البوندسليغا وإلى الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية العريقة التي خطا الثلاثاء خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي بفوزه الكبير على مضيفه اللندني 3-صفر.