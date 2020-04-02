رومينيغه يتحدث عن إيجابية مهمة لجائحة كورونا!

قال النجم السابق الخميس في افتتاحية بمجلة النادي "أي أزمة تجلب معها الفرص. بلغت الرواتب ورسوم الانتقالات مبالغ غير صحية منذ زمن. فيروس كورونا والازمة التي استحدثها سيؤديان إلى إيقاف +دائماً أكثر، دائماً أغلى، دائماً أسرع+".

وتابع المهاجم السابق "العرض والطلب سينظمان سوق الانتقالات ويفرضان توازناً جديداً".

وتردّد بايرن، أحد أغنى الأندية في العالم وصاحب الرقم القياسي بعدد مرات إحراز لقب الدوري المحلي، للسير في خط التعاقدات الباهظة في السنوات الماضية.

وتبلغ أكبر صفقة في تاريخ النادي البافاري 80 مليون يورو أنفقها عام 2019 لضم المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز. قبلها لم يتجاوز عتبة مبلغ الـ 41,5 مليون يورو والذي أنفقه لضم الفرنسي الآخر لاعب الوسط كورنتان توليسو في 2017.