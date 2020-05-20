رسمياً: بايرن ميونيخ يمدد عقد نوير حتى عام 2023



أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم وبطله في الأعوام السبعة الماضية، الأربعاء أن حارس مرماه العملاق الدولي مانويل نوير مدد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2023، واضعا حدا لأسابيع طويلة من المفاوضات.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه في بيان على موقعه الرسمي "بايرن ميونيخ سعيد جدا بتمديد عقد مانويل حتى 30 حزيران/يونيو 2023"، مضيفا "مانويل هو أفضل حارس مرمى في العالم وقائدنا".

من جهته، قال نوير "في الأسابيع التي تلت توقف المسابقات بسبب وباء كورونا المستجد، لم أكن أرغب في اتخاذ قرار لأن لا أحد كان يعرف متى أو كيف ستستمر البوندسليغا".

وأضاف "الآن وقد اتضحت الأمور، أتوقع مستقبلا بكثير من التفاؤل. أشعر بأنني مرتاح جدا في بيتي في بافاريا".

وأكد عضو المجلس التنفيذي للنادي البافاري حارس مرماه الدولي العملاق السابق أوليفر كان في البيان "يمكنني أن أضع نفسي بسهولة في الوضع الذي يعيش فيه مانويل. نتفهم الاتجاه الذي يريد مانويل اتخاذه في هذه المرحلة من مسيرته المهنية وما هو مهم بالنسبة له. لقد أرسل إشارة قوية بهذا التمديد".

أما المدير الرياضي للنادي الدولي البوسني السابق حسن صالحميدزيتش فقال "تمديد العقد إشارة مهمة لنادي بايرن ميونيخ ومانويل. معا قمنا بإنشاء وضع مربح للجانبين. هذا ما كان مهما جدا لمانويل ولنا. مانويل يمثل النجاح المستمر لنادي بايرن ميونيخ، من أجل المسؤولية والمعايير العالمية. يسعدني استمرار عملنا معا".

🎉 @Manuel_Neuer hat seinen Vertrag mit dem #FCBayern vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert. #Neuer2023



ℹ https://t.co/1RqBMTW0pc — FC Bayern München (@FCBayern) May 20, 2020

وبدا أن المفاوضات بين النادي البافاري وعملاق عرين المانشافت (34 عاما و92 مباراة دولية) وصلت إلى طريق مسدود في منتصف نيسان/أبريل الماضي، ولم يكن نوير راضيا عن تسريب تفاصيل متعلقة بالمفاوضات بشأن تمديد عقده لوسائل الإعلام.

ولم يقدم النادي البافاري أي تفاصيل عن هذا الموضوع في بيانه الأربعاء.

وبدت الأطراف المعنية في الأسابيع الأخيرة قريبة إلى التوصل لاتفاق، وقال رومينيغه نفسه أنه "متفائل بحذر" بخصوص تمديد نوير لعقده.

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، كان نوير يطالب بتمديد عقده حتى عام 2025، فيما يرغب بايرن في تمديده حتى عام 2023 حيث سيكون عمر الحارس 37 عاما، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، طلب وكيل أعماله توماس كروث راتبا سنويا قدره 20 مليون يورو، وهو أعلى بكثير من العرض المقدم من بايرن.

وفضلا عن تتويجه بلقب أفضل حارس مرمى في العالم أربع مرات، ولقب بطل العالم 2014 مع المنتخب الوطني، لا يزال نوير قائدا لبايرن حيث لعب معه 375 مباراة منذ انضمامه إلى صفوفه قادما من شالكه عام 2011.

وتوج نوير مع بايرن بسبعة ألقاب في الدوري وأربعة في مسابقة الكأس، ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.





