رانغنيك يترك لايبزيغ للإشراف على ريد بول

وخلف ماركوس كروشه الذي أعاد بادربورن إلى الدرجة الأولى، رانغنيك في مركز المدير الرياضي، وكما أعلن قبل أشهر، خلفه في منصب المدرب يوليان ناغلسمان (31 عاما) القادم من هوفنهايم.

وبناء على طلبه، سيتولى رانغنيك (60 عاما) عملية التنسيق والتناغم بين أندية ريد بول نيويورك وبراغانتينو (درجة ثانية) في ساو باولو.

وبعد مسيرة طويلة في عالم التدريب مر خلالها على شتوتغارت، هانوفر، شالكه وهوفنهايم، وصل رانغنيك إلى لايبزيغ في 2015 وصعد به إلى البوندسليغا في أول موسم معه.

وعين رانغنيك مديرا رياضيا تاركا منصب المدرب للنمسوي رالف هازنهوتل لموسمين أصبح خلالهما الفريق القوة الثالثة في البوندسليغا بعد بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

وقبل رانغنيك في الموسم المنصرم استعادة منصب المدرب لمدة عام بانتظار قدوم ناغلسمان، وقاد لايبزيغ إلى نهائي كأس ألمانيا (خسر أمام بايرن ميونيخ صفر-3) والمركز الثالث في الدوري المؤهل مباشرة الى دوري الأبطال.

