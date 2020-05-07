رابطة البوندسليغا تحذّر الأندية بأنها تحت "التجربة"

وتوقف الدوري المحلي منتصف آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن الرابطة حصلت على الضوء الأخضر من السلطات السياسية في البلاد وقررت استئناف المنافسات في السادس عشر من الشهر الحالي.

وقال سيفرت في مؤتمر صحافي عقده الخميس في فرانكفورت "يجب أن تكون الأمور واضحة للجميع: نحن نلعب قيد التجربة. أتوقع من الجميع أن يتحمل مسؤولياته".

وستجمع المباراة الأولى بين طرفي منطقة الرور الصناعية بوروسيا دورتموند وشالكه، علماً بأن بايرن ميونيخ يتصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن دورتموند.

واعتبر سيفرت بأن ألمانيا قد تعبد الطريق أمام دوريات أخرى مثل إنكلترا وإسبانيا وايطاليا لتعاود النشاط، في حين قررت فرنسا إنهاء الموسم. وقال في هذا الصدد "هذه الفكرة قد تكون بمثابة خريطة الطريق".

ويتعين على الفرق الألمانية الخضوع للحجر الصحي على مدى 7 أيام قبل استئناف الدوري المقرر أن ينتهي في أواخر حزيران/يونيو.

وأكد سيفرت بأنه سيتم السماح للأندية الألمانية باستبدال خمسة لاعبين بدلا من ثلاثة في حال أقر مجلس الاتحاد الدولي (ايفاب) الاقتراح المقدم له بهذا الصدد في اجتماعاته الجمعة.