رئيس لايبزيغ يؤكد تصميم فيرنر على الرحيل

أكد الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم أوليفر مينتسلاف أن مهاجمه الدولي تيمو فيرنر الذي تتحدث تقارير صحافية عن اهتمام بايرن ميونيخ بالتعاقد معه، مصمم على الرحيل عن فريقه الحالي.

وانضم الدولي فيرنر (23 عاماً) إلى لايبزيغ عام 2016، وسجل له 59 هدفاً في 108 مباراة، منها 14 هدفا في البوندسليغا هذا الموسم، آخرها هدف السبت ساهم به بفوز فريقه على ضيفه فولسفبرغ (2-صفر).

وتربط التقارير الصحافية منذ فترة بين فيرنر وانتقال محتمل إلى بايرن الذي يعرف بالتعاقد مع لاعبين يبرزون في الأندية المحلية، ويبحث عن مهاجم يشكل بديلاً على المدى البعيد للبولندي روبرت ليفاندوفسكي (30 عاماً).

ويرتبط فيرنر بعقد مع لايبزيغ حتى 2020، ولم يقم بتجديده حتى الآن على رغم رغبة ناديه بذلك. وقال مينتسلاف لشبكة "سكاي"، "من المعروف أننا نريد الاحتفاظ به وتمديد عقده، لكنه ألمح إلى أنه لا يريد توقيع تمديد".

وتابع "نخوض في مباحثات عقلانية معه وسنصل إلى حل يناسب الجميع. علينا أن نرى ما هو الأفضل بالنسبة إلينا وإلى تيمو".

وسبق لفيرنر أن ألمح إلى رغبته بالدفاع عن ألوان بايرن، مشيراً في تصريح صحافي لوجود "نادٍ واحد فقط في ألمانيا" قد يدفعه لترك لايبزيغ.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يعتزم لايبزيغ طلب نحو 60 مليون يورو (67,9 مليون دولار) لقاء التخلي عن خدمات مهاجمه في فترة الانتقالات الصيفية، تفادياً لانتقاله دون أي بدل مالي في ختام الموسم المقبل.

في المقابل، لم يكشف بايرن بشكل صريح عن نواياه تجاه فيرنر.

وقال رئيس النادي البافاري أولي هونيس في لقاء تلفزيوني مؤخراً، رداً على سؤال عما إذا كان اللاعب هدفاً لبطل الدوري الألماني في المواسم الستة الماضية، "تيمو فيرنر؟ هل هو لاعب كرة قدم؟".



