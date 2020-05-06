رئيس دورتموند: اللعب خلف أبواب موصدة "تحد كبير"

أبدى الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني هانز يواخيم فاتسكه ترحيبه بقرار الحكومة الألمانية بالسماح باستئناف البوندسليغا اعتبارا من منتصف أيار/مايو الحالي، إلا أنه أعرب في الوقت نفسه عن أسفه لضرورة اللعب بدون جماهير.

وقال فاتسكه: "إن اللعب أمام المدرجات الفارغة يمثل تحديا كبيرا، خصوصا بالنسبة لنادي مثل دورتموند، الذي يستمد الكثير من القوة من حماس جماهيره في الملعب".

وتابع: "ما كان من المجدي اقتصاديا السماح للأندية ببقاء الدوري الألماني معلقا حتى يتم السماح للمشاهدين بالعودة إلى

الملاعب."

وقال فاتسكه إن الدوري سيستأنف بحذر "نحن في بوروسيا دورتموند ندرك بأن هناك مسؤولية كبيرة. مع علمنا بأنه لا توجد ضمانات، فإننا سنفعل كل ما في وسعنا لضمان أعلى مستوى ممكن من الأمان حتى لاتكون هناك إصابات جديدة بين اللاعبين وعائلاتهم."