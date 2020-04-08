رئيس بايرن: مولر رمز لميونخ مثل مهرجان أكتوبر

قضى اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً مسيرته المهنية بالكامل مع بايرن ميونيخ وشارك في 521 مباراة مع النادي ، وسجل 195 مرة وقدم 146 تمريرة حاسمة منذ ظهوره لأول مرة في عام 2008.

وقارن هاينر بمقارنة الفائز بكأس العالم 2014، بأحد أشهر الأحداث في ميونيخ.

وقال في اقتباسات نشرها حساب بايرن على تويتر: "إنها بالطبع أخبار جيدة للغاية وكنت سعيداً للغاية عندما سمعتها".

وأضاف: "مولر بطل، ورمز لنادي بايرن ميونخ. لقد قضى كامل مسيرته الكروية هنا وازدهر مرة أخرى في الأشهر الأخيرة تحت قيادة هانسي فليك".

وتابع: "يقدم الكثير من التمريرات، إنه لاعب متميز، وأعتقد أن توماس مولر يمثل بالنسبة لبايرن ميونخ، مثل مهرجان أكتوبر".

لم يكن مولر هو الشخصية الرئيسية الوحيدة في بايرن الذي قام بتمديد التعاقد في الأيام الأخيرة، إذ وافق فليك على صفقة للبقاء بعقد طويل الأمد الأسبوع الماضي.

وتولى فليك منصبه بشكل مؤقت في تشرين الثاني/ نوفمبر وقال هاينر عن عقد فليك: "عندما عرضت المسألة على الإدارة، اتخذنا قراراً سريعاً بالإجماع".

وأضاف: "كمدرب لفريق بايرن ميونخ، يتقاس نجاحك بالطبع بالألقاب وهذا بالتأكيد سيكون مع هانسي فليك، نحن مقتنعون تماماً بهانسي فليك. إذا نظرت إلى ما فعله مع الفريق خلال الأشهر القليلة الماضية، فهو لم يحقق النتائج الجيدة فحسب، بل يتعلق أيضاً بالطريقة التي يلعب بها الفريق، إنهم يلعبون كرة قدم جذابة للغاية، رائعة، مُهاجمة، يسجلون الكثير من الأهداف ويفوزون في معظم المباريات، إنهم جيدون بالفعل، لكنني مقتنع بأن هانسي فليك لن يقتنع، بل سيواصل تطوير هذا الفريق".

