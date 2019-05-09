ديميرباي إلى ليفركوزن في الموسم المقبل

وكان ديميرباي يرتبط بعقد مع هوفنهايم حتى 2022، لكن ليفركوزن فعَّل البند الذي يحرر لاعب الوسط البالغ 25 عاما، مقابل مبلغ قدرته صحيفة "بيلد" الألمانية بـ 28 مليون يورو.

وأوضح المدير الرياضي لباير ليفركوزن سيمون رولفس في بيان "مع كريم ديميرباي، نعزز صفوفنا بلاعب وسط صاحب خبرة على الصعيدين الفني والتكتيكي، وقادر على تسجيل الأهداف أيضا".

من جانبه، قال اللاعب الفائز مع منتخب بلاده بكأس القارات 2017، "إنها مرحلة جديدة في مسيرتي بعد ثلاث سنوات جميلة مع هوفنهايم".

ومنذ وصوله إلى هوفنهايم قادما من هامبورغ في 2016، لعب ديميرباي (مباراتا دوليتان) دورا أساسيا في نجاحات النادي الصغير ونقله من موقع المهدد دائما بالهبوط إلى الدرجة الثانية، إلى منافس على الصعيد الأوروبي بقيادة مدربه الشاب يوليان ناغيلسمان الذي سينتقل الموسم المقبل للإشراف على لايبزيغ الثالث حاليا ووصيف بطل الموسم قبل الماضي.

ويحتل هوفنهايم قبل مرحلتين من نهاية الدوري الألماني المركز الثامن ولم يفقد الأمل بحجز مقعد أوروبي في الموسم المقبل.