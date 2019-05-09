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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

ديميرباي إلى ليفركوزن في الموسم المقبل

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أعلن نادي باير ليفركوزن، خامس الدوري الألماني لكرة القدم، الخميس أن اللاعب الدولي في صفوف هوفنهايم كريم ديميرباي، سيدافع عن ألوانه في الموسم المقبل بعد توقيع عقد حتى 2024.

Reuters

وكان ديميرباي يرتبط بعقد مع هوفنهايم حتى 2022، لكن ليفركوزن فعَّل البند الذي يحرر لاعب الوسط البالغ 25 عاما، مقابل مبلغ قدرته صحيفة "بيلد" الألمانية بـ 28 مليون يورو.

وأوضح المدير الرياضي لباير ليفركوزن سيمون رولفس في بيان "مع كريم ديميرباي، نعزز صفوفنا بلاعب وسط صاحب خبرة على الصعيدين الفني والتكتيكي، وقادر على تسجيل الأهداف أيضا".

من جانبه، قال اللاعب الفائز مع منتخب بلاده بكأس القارات 2017، "إنها مرحلة جديدة في مسيرتي بعد ثلاث سنوات جميلة مع هوفنهايم".

ومنذ وصوله إلى هوفنهايم قادما من هامبورغ في 2016، لعب ديميرباي (مباراتا دوليتان) دورا أساسيا في نجاحات النادي الصغير ونقله من موقع المهدد دائما بالهبوط إلى الدرجة الثانية، إلى منافس على الصعيد الأوروبي بقيادة مدربه الشاب يوليان ناغيلسمان الذي سينتقل الموسم المقبل للإشراف على لايبزيغ الثالث حاليا ووصيف بطل الموسم قبل الماضي.

ويحتل هوفنهايم قبل مرحلتين من نهاية الدوري الألماني المركز الثامن ولم يفقد الأمل بحجز مقعد أوروبي في الموسم المقبل.

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