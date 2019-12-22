دوسلدورف يقتنص فوزاً مثيراً من أونيون برلين

وبدا الفريقان في طريقهما لإنهاء ذهاب الدوري بنقطة لكل منهما، بعد أن تقدم دوسلدورف عبر رووين هينيغز (38) قبل أن يعادل ميكايل بارنسن للضيوف في مستهل الشوط الثاني (48).

إلا أن إيريك تومي الذي دخل في الدقيقة 67، خطف هدف الفوز لدوسلدورف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، رافعاً رصيد فريقه إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر فيما تجمد رصيد أونيون برلين عند 20 في المركز الحادي عشر بعد تلقيه هزيمته التاسعة.

وحذا بادربورن الأخير حذو دوسلدورف وحقق فوزاً هاماً جداً قبل العطلة هو الثالث فقط له هذا الموسم، وجاء على حساب ضيفه إينتراخت فرانكفورت بهدفين للمغربي الأصل عبد الحميد صابري (9) وسيباستيان شونلاو (41)، مقابل هدف للهولندي باس دوست (72).

ورغم هذا الفوز، بقي بادربورن متذيلا للترتيب بـ12 نقطة بفارق 5 عن منطقة الأمان، فيما تجمد رصيد ضيفه عند 18 في المركز الثالث عشر.



