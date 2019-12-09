دورتموند يفتقد فيتسل حتى نهاية العام

غياب فيتسل جاء بعد تعرضه لإصابة في الوجه نتيجة سقوطه في منزله بحسب ما أعلن النادي الإثنين.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن ابن الثلاثين عاماً أدخل الطوارئ وخضع لعملية جراحية قبل أن يعود إلى منزله صباح الإثنين.

ويغيب فيتسل بالتالي عن المباراة المصيرية لدورتموند ضد سلافيا براغ التشيكي الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج الفريق الألماني إلى الفوز للتأهل، شرط عدم فوز إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه برشلونة الإسباني (يتأهل أيضاً في حال تعادله وخسارة إنتر).

وسيفتقد دورتموند جهود البلجيكي أيضا في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري المحلي قبل العطلة الشتوية التقليدية.

ورأى المدرب السويسري لدورتموند لوسيان فافر أن ما حصل مع فيتسل "مؤسف بالنسبة له، مؤسف بالنسبة لنا، لكن ليس بإمكان فعل أي شيء. كل ما نأمله أن يعود سريعاً" إلى فريقه الذي يحتل حالياً المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدّر.