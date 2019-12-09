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خليجي 24
الدوري الألماني

دورتموند يفتقد فيتسل حتى نهاية العام

سيغيب لاعب الوسط الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل عن فريقه بوروسيا دورتموند الألماني حتى نهاية العام.

Reuters

غياب فيتسل جاء بعد تعرضه لإصابة في الوجه نتيجة سقوطه في منزله بحسب ما أعلن النادي الإثنين.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن ابن الثلاثين عاماً أدخل الطوارئ وخضع لعملية جراحية قبل أن يعود إلى منزله صباح الإثنين.

ويغيب فيتسل بالتالي عن المباراة المصيرية لدورتموند ضد سلافيا براغ التشيكي الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج الفريق الألماني إلى الفوز للتأهل، شرط عدم فوز إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه برشلونة الإسباني (يتأهل أيضاً في حال تعادله وخسارة إنتر).

وسيفتقد دورتموند جهود البلجيكي أيضا في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري المحلي قبل العطلة الشتوية التقليدية.

ورأى المدرب السويسري لدورتموند لوسيان فافر أن ما حصل مع فيتسل "مؤسف بالنسبة له، مؤسف بالنسبة لنا، لكن ليس بإمكان فعل أي شيء. كل ما نأمله أن يعود سريعاً" إلى فريقه الذي يحتل حالياً المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدّر.

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