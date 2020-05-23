دورتموند يعبر فولفسبورغ بثنائية نظيفة

وسجل للفريق الزائر هدفه الأول عبر المتألق البرتغالي رافائيل غوريرو 32 بعد تمريرة ممتازة من البلجيكي ثورغان هازارد، ثم وفي الشوط الثاني ضاعف المغربي أشرف حكيمي النتيجة 78 بعد إنهاء ممتاز لهجمة مرتدة منظمة بذل فيها سانشو جهداً كبيراً ومهارةً عالية ثم مررها بإتقان للجناح المغربي الطائر.

وأكمل فولفسبورغ المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل فليكس كلاوس لخطأ على المدافع السويسري مانويل أكانجي (82) تأكد منها الحكم بعد العودة إلى الفار.

بهذا الفوز، صار رصيد الفريق الأصفر 57 نقطة، بانتظار ما سيفعله المتصدر بايرن ميونيخ (58 نقطة) خلال مباراته مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت اليوم أيضاً.

أما فولفسبورغ فتجمد رصيده عند النقطة 39 في المركز السادس.

رافع غوريرو رصيده إلى 8 اهداف هذا الموسم، علماً بانه سجل ثنائية في مرمى شالكه الأسبوع الماضي.



ثنائية جديدة لهافرتس

وقفز باير ليفركوزن مركزين وأصبح ثالثاً، بفارق أربع نقاط عن دورتموند، بعد فوزه على أرض بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1، في ظل التألق الكبير للاعب وسطه الدولي كاي هافرتس.

ويقدم ليفركوزن مستويات لافتة، وقد حقق انتصاره السادس في آخر سبع مباريات.

وكان لافتاً في المباراة وضع مونشنغلادباخ قرابة 13 ألف مجسم ورقي لمشجعيه في المدرجات الخالية، في محاولة لتعويض اللعب خلف أبواب موصدة، فيما وصل الطلب إلى حوالي 20 ألف مجسم.

واستلم هافرتس (20 عاماً) تمريرة كريم بلعربي في العمق، فلعبها أرضية ذكية بيمناه من داخل المنطقة (7).

وكان مونشنغلادباخ قريباً من المعادلة، بعد فرصة خطيرة من تسديدة لفلوريان نويهاوس صدها الحارس الفنلندي لوكاس هراديتسكي، وعجز عن متابعتها في الشباك الظهير الأيسر الجزائري الدولي رامي بن سبعيني (41).

بعدها بقليل، أهدر ليفركوزن هدفاً ثانياً عندما ارتدت تسديدة هافرتس من العارضة، ثم أنقذ المدافع السويسري نيكو الفيدي بأعجوبة كرة كريم دميربي على باب المرمى (45)، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لليفركوزن.

أدرك المضيف التعادل باكراً في الثاني، بعد تمريرة من الفرنسي الحسان بليا إلى مواطنه ماركوس تورام أطلقها قوية بيمناه (52)، مسجلاً هدفه الثامن هذا الموسم.

لكن هافرتس استعاد تقدم فريقه من نقطة الجزاء بعد عرقلة جدلية من الفيدي على بلعربي (58)، مسجلاً هدفه العاشر هذا الموسم والرابع في مباراتين بعد ثنائيته خلال الفوز الاخير على فيردر بريمن.

ومن ضربة حرة لدميربي تابعها سفن بندر بكتفه من مسافة قريبة، سجل ليفركوزن الهدف الثالث وضمن منطقياً نقاط المباراة (81).

ونفض فيردر بريمن وصيف القاع غبار سبع مباريات لم يحقق فيها أي فوز، وعاد بالنقاط من أرض فرايبورغ الطامح أوروبياً بهدف وحيد.

ومن تمريرة بعيدة جميلة للهولندي دافي كلاسن، ترجمها ليوناردو بيتانكور بتسديدة قوية من حافة المنطقة (19).

وتابع هوفنهايم التاسع نتائجه المتعثرة وعجز عن تحقيق الفوز للمرة السابعة توالياً بتعادله على أرض بادربورن الأخير 1-1.

افتتح هوفنهايم التسجيل بعد عرضية مقشرة من الظهير التشيكي بافل قادربك وتسديدة صاروخية للدنماركي روبرت سكوف من داخل المنطقة في سقف الشباك (4).

عادل دنيس سربيني سريعاً، بتسديدة بعيدة جميلة جداً إثر خطأ فادح من المدافع البوسني إرمين بيتشاكتشيتش (9).

ويحتل بادربورن المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

