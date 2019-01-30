دورتموند يرفض طلب فيغل بالانضمام الى سان جيرمان

وقال ابن الـ23 عاما لمجلة "سبورت بيلد" الرياضية الألمانية "يجب عليّ أن أتقبل رفض المسؤولين في النادي تحريري (من عقده). الآن، تركيزي الكامل منصب على أن أكون ناجحا مع بوروسيا دورتموند".

وبعد أن وقّع الجناح الدولي الأميركي كريستيان بوليسيتش عقد انتقاله الى تشيلسي الإنكليزي أوائل الشهر الحالي على أن يبقى في صفوف دورتموند حتى الصيف المقبل على سبيل الاعارة، كان المدير الرياضي للفريق "الاصفر والاسود" ميكايل تسورك واضحا عندما قال بأنه لن يبيع أي لاعب آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي تقفل في الساعة الخامسة عصرا من يوم غد الخميس بالتوقيت المحلي.

وفي ظل اقفال الباب امام انتقال فيغل الى "بارك دي برينس"، توجه اهتمام سان جيرمان الى لاعب الوسط الأرجنتيني ليوناردو باريديس الذي انضم اليه الإثنين من زينيت سان بطرسبورغ الروسي بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف.

وكان لوصول البلجيكي أليكس فيتسل والدنماركي توماس ديلايني الصيف الماضي الى دورتموند تأثيره على فيغل، إذ وجد نفسه جالسا على مقاعد البدلاء حتى كانون الاول/ديسمبر الماضي حين أصيب المدافع السويسري مانويل أكانجي، ما أجبر مواطن الأخير المدرب لوسيان فافر على اشراك فيغل في مركز قلب الدفاع عوضا عن الوسط الدفاعي.

وقدم فيغل أداء مميزا في هذا المركز خلال المباريات الثلاث التي شارك بها كقلب دفاع، مبقيا على فريقه في صدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن غريمه بايرن ميونيخ بطل المواسم الستة الماضية.

وأقر اللاعب الذي خاض 5 مباريات بقميص المنتخب الألماني، أنه "في وضع أفضل بكثير مما كنت عليه في النصف الأول من الموسم. عندما أظهر باريس (سان جيرمان) اهتمامه بي قبل بدء النصف الثاني من الموسم، كنت أفكر طبعا بمستقبلي. أردت أن أحسن وضعي الرياضي، ولا شك بأن الأمور جرت بشكل جيد بالنسبة لي تحت قيادة توماس توخل"، في اشارة الى مدرب دورتموند السابق وسان جرمان الحالي.

وتابع "لقد أعلمت المسؤولين في دورتموند بما أفكر به".