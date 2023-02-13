دورتموند يخسر مهاجمه موكوكو أسابيع عدة للاصابة

وخرج المهاجم، ابن الـ 18 عاماً، من الملعب في الدقيقة 28 في المباراة التي فاز بها فريقه على فيردر بريمن 2-صفر ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري السبت.

وقال كيل "نتوقع حالياً ستة أسابيع"، مضيفاً "هذه أنباء مريرة بالنسبة له، خاصة في المرحلة الحالية (من الموسم)".

في المقابل، أفاد إدين ترزيتش مدرب دورتموند بعد المباراة "للأسف لا تبدو الأمور على ما يرام".

سجل موكوكو ستة أهداف هذا الموسم، متساوياً مع زميله في خط الوسط يوليان برانت، كأفضل الهدافين في النادي "الأصفر والأسود".

وفرض المهاجم الشاب، أصغر لاعب وهداف في تاريخ دورتموند، نفسه أساسياً في تشكيلة المدرب ترزيتش قبل عودة المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر في كانون الثاني/يناير بعد فترة غياب خضع خلالها لعلاج من سرطان الخصية.

ويستضيف دورتموند، الفائز في مبارياته الست التي خاضها في مختلف المسابقات منذ العودة بعد العطلة الشتوية، تشلسي الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.



