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الدوري الألماني

دورتموند يتخطى فرانكفورت ويرتقي للمركز الثالث

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حسم بوروسيا دورتموند مباراة القمة أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت عندما تغلب عليه 2-1 السبت ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

AFP

وارتقى دورتموند إلى المركز الثالث مؤقتاً بانتظار مباراة فرايبورغ مع مضيفه شالكه.

وكان دورتموند البادئ بالتسجيل عبر يوليان براندت إثر تمريرة من الدولي الهولندي دونيال مالين في الدقيقة 21 أنهاها في مرمى الدولي كيفن تراب، لكن فرانكفورت أدرك التعادل بعد خمس دقائق بواسطة الدولي الياباني دايتشي كامادا.

ومنح الدولي الإنكليزي الواعد جود بيلينغهام الفوز لدورتموند عندما تلقى كرة من الواعد الآخر يوسف موكوكو فتلاعب بمدافعين وسدد كرة قوية بين ساقي تراب (52).
من جانبه تجمد رصيد فرانكفورت عند 20 نقطة في المركز الخامس.
 

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت
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