دورتموند يتخطى فرانكفورت ويرتقي للمركز الثالث

وارتقى دورتموند إلى المركز الثالث مؤقتاً بانتظار مباراة فرايبورغ مع مضيفه شالكه.

وكان دورتموند البادئ بالتسجيل عبر يوليان براندت إثر تمريرة من الدولي الهولندي دونيال مالين في الدقيقة 21 أنهاها في مرمى الدولي كيفن تراب، لكن فرانكفورت أدرك التعادل بعد خمس دقائق بواسطة الدولي الياباني دايتشي كامادا.

ومنح الدولي الإنكليزي الواعد جود بيلينغهام الفوز لدورتموند عندما تلقى كرة من الواعد الآخر يوسف موكوكو فتلاعب بمدافعين وسدد كرة قوية بين ساقي تراب (52).

من جانبه تجمد رصيد فرانكفورت عند 20 نقطة في المركز الخامس.

