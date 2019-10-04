دورتموند مطالب بالشراسة الدفاعية

بإهداره التقدم مرتين تواليا ثم تعادله أمام اينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن المتمركزين في وسط ترتيب البوندسليغا، تراجع الفريق الأصفر إلى المركز الثامن في الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن بايرن حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية.

لكن اللافت بعد ست مراحل على انطلاق الدوري، تواجد أسماء جديدة في قمة اللائحة خصوصا فرايبورغ الثالث، فيما يبتعد دورتموند الثامن بفارق فوز وحيد عن المتصدر بايرن.

ويستضيف بايرن السبت هوفنهايم، أحد نجوم المواسم الأخيرة لكنه حقق بداية متعثرة بفوز يتيم في ست مباريات.

وما يزيد من صعوبة مهمة هوفنهايم، النتيجة التاريخية التي حققها بايرن ضد مضيفه توتنهام في دوري ابطال اوروبا، باكتساحه الفريق الانكليزي وصيف البطولة القارية 7-2، بينها رباعية لمهاجمه الدولي سيرج غنابري.

في المقابل، تبدو مهمة دورتموند أصعب عندما يحل على فرايبورغ مفاجأة بداية الموسم في التوقيت عينه. ولولا خسارته أمام كولن وصيف القاع، لكان فرايبورغ متصدرا للائحة بفارق نقطتين عن بايرن.

وحقق دورتموند الأربعاء فوزه الأول في دوري الأبطال على حساب سلافيا براغ التشيكي 2-صفر، وذلك بعد تعادله افتتاحا مع برشلونة الإسباني في مباراة أهدر فيها ركلة جزاء.

لكن حارس مرماه السويسري رومان بوركي طالب لاعبيه بإظهار قساوتهم وشراستهم المعتادة على أرض فريق عنيد "لا نلعب مثل الرجال. نفتقد الغريزة القاتلة في المقدمة".

ومع عودة قلب الدفاع ماتس هوملس من إصابة في ظهره، يبدو دفاع المدرب السويسري لوسيان فافر أشد صرامة.

ورفض نجم الفريق ماركو رويس الإجابة على سؤال حول مشكلة ذهنية للفريق، ومثله فعل زميله لاعب الوسط البلجيكي اكسل فيتسل بعد التعادل ضد بريمن.

قال فيتسل "آه يا رجل، لا تطرح علي هذا السؤال.. الحالة الذهنية ليست مشكلة".

ويتفق الرئيس التنفيذي في النادي هانز-يواكيم فاتسكه مع بوركي على أن دورتموند يجب أن يلعب بقساوة حتى لو جاء ذلك على حساب فلسفته الهجومية الصريحة.

قال فاتسكه لصحيفة "سودويتشه تسايتونغ" التي تتخذ من ميونيخ مقرا لها "أعتقد انه يجب أن نتوقف عن حبّ طريقة لعبنا، وبدلا من ذلك يجب أن نبدأ بحبّ الفوز".

ويشير فاتسكه إلى أن الهدف الرئيس لدورتموند هو وضع حد لسلسلة تتويج بايرن في سبعة ألقاب متتالية "نحاول القيام بكل شيء".

ولإيقاف الزحف البافاري في سجل الألقاب، يرى فاتسكه أن دورتموند يجب أن يمتثل بيوفنتوس المتوّج 35 مرة بالدوري الإيطالي "يجب أن نتعلم كيف ندافع عن مرمانا بأسناننا ومخالبنا. يركزون (يوفنتوس) كثيرا على النتيجة".

وتابع "نحتاج إلى القليل من هذه العقلية، وهكذا لا نعرّف عن أنفسنا فقط كسفراء اللعب الجميل، بل من خلال العمل الدفاعي القاسي".



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وبعد تسجيله ثنائية ضد توتنهام في دوري الأبطال، رفع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي رصيده الرائع هذا الموسم إلى 14 هدفا في 10 مباريات ضمن جميع المسابقات.

ويعيش ليفاندوفسكي (31 عاما) أفضل أيام مسيرته في الدوري، حيث سجل 10 أهداف في أول 6 مباريات (رقم قياسي)، أي ضعف ما سجله مطارداه الإسباني باكو الكاسير (دورتموند) وتيمو فيرنر (لايبزيغ).

وبحال تسجيله السبت ضد هوفنهايم على ملعب "اليانز أرينا"، يكون ليفاندوفسكي قد هز الشباك في مبارياته السبع مطلع الدوري. وبالتالي يقترب بفارق مباراة عن الرقم القياسي المسجل باسم الغابوني بيار-ايمريك اوباميانغ الذي سجل في أول ثماني مباريات مع دورتموند في موسم 2015-2016.

ويملك المهاجم الكبير 212 هدفا في 296 مباراة في الدوري مع دورتموند وبايرن.