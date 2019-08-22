دورتموند لمواصلة انطلاقته القوية

وضرب دورتموند وصيف البطل، بقوة في الجولة الأولى عندما سحق ضيفه اوغسبورغ 5-1 ليعلن عن نواياه بوضوح.

وكان مدربه السويسري لوسيان فافر أعلن عشية انطلاق الدوري بأن بايرن ميونيخ يبقى المرشح الأبرز

للظفر باللقب لكن فريقه بات أكثر جاهزية لمنافسة البافاري من الموسم الماضي عندما تقدم عليه بفارق 9 نقاط في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبل أن ينهار في الأمتار الأخيرة ويسمح لبايرن بتخطيه في طريقه لإحراز اللقب السابع تواليا في إنجاز غير مسبوق في تاريخ البوندسليغا الذي انطلق عام 1963.

ويملك فريق منطقة الرور الصناعية هذا الموسم قوة هجومية مؤلفة من المخضرم ماركو رويس والاسباني باكو ألكاسر والانكليزي جايدون سانشو بالإضافة الى الجناح يوليان براندت القادم حديثا من باير ليفركوزن.

واعتبر لاعب الوسط البلجيكي اكسل فيتسل بأن فريقه أكثر جاهزية هذا الموسم بقوله "الجميع يعمل لصالح الفريق. في المباراة الأولى رأيت باكو ألكاسر يعود لمركز الظهير الأيمن لاستخلاص الكرة من المنافس وهذا أمر جيد".

وتابع "عندما نتكلم عن الدفاع فالأمر لا يتعلق بالمدافعين بل يتعين على المهاجمين القيام بدورهم من هذه الناحية. أعتقد اننا أفضل من هذه الناحية مقارنة مع الموسم الماضي".

أما مدربه فافر فاعرب عن قدرة فريقه في تطوير مستواه بقوله "نريد أن نطور مستوانا كل يوم. ما هو مهم بالنسبة إلي هو أن يرتقي اللاعبون بمستوياتهم من الناحية الفردية والجماعية".

وتابع "ثمة بعض النواحي يمكن تحسنيها وسنعمل على هذا الأمر خلال الحصص التدريبية".



بايرن لتعويض الخيبة



في المقابل، يسعى بايرن ميونيخ إلى تعويض خيبة أمله جراء سقوطه في فخ التعادل 2-2 على ملعبه ضد هرتا برلين في مستهل حملة الدفاع عن لقبه عندما يحل ضيفا على شالكه.

وعلى الرغم من التعادل، فقد أعرب مدرب بايرن ميونيخ الكرواتي نيكو كوفاتش عن رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه مشيرا إلى أن هرتا برلين كان محظوظا في الخروج بنقطة من معقل "اليانز ارينا".

ومن المتوقع أن يشرك كوفاتش البرازيلي فيليبي كوتينيو المنتقل إليه الأسبوع الماضي على سبيل الإعارة من برشلونة.

وهنأ كارل هاينتس رومينيغيه الرئيس التنفيذي لبطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة فريقه على اتمام الصفقة بالقول "نشكر برشلونة لقبوله عرض الانتقال. مع فيليبي، يصل إلى بايرن لاعب سيدعم خياراتنا الهجومية بفضل ابداعه واسلوبه التقني".

ووصف كوتينيو انتقاله إلى بافاريا بالمحطة الجديدة في مسيرته بقوله "بالنسبة لي، يمثل هذا الانتقال تحديا جديدا في بلد جديد مع أحد أبرز الاندية الاوروبية. أنا متشوق لرؤية ذلك، وعلى غرار بايرن املك طموحات كبيرة".

ولم يتمكن كوتينيو من فرض نفسه اساسيا في صفوف الفريق الكاتالوني بعد انتقاله اليه في موسم الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير عام 2018 علما بأن اسمه كان مطروحا كأحد خيارات المبادلة مع مواطنه نيمار المرشح للعودة إلى صفوف فريقه السابق برشلونة من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأغلب الظن أن الخاسر الأكبر في صفوف بايرن ميونيخ مع قدوم كوتينيو هو توماس مولر الذي تراجع مستواه كثيرا في الموسمين الماضيين حتى انه خسر مركزه في صفوف المنتخب حيث استبعده المدرب يواكيم لوف نهائيا عن المانشافت.

وفي المباريات الأخرى السبت، يلتقي هوفنهايم مع فيردر بريمن، ماينتس مع بوروسيا مونشنغلادباخ، أوغسبورغ مع يونيون برلين، بادربورن مع فرايبورغ، فورتونا دوسلدورف مع باير ليفركوزن، في حين تختتم المرحلة الأحد بلقاءي لايبزيغ مع اينتراخت فرانكفورت وهرتا برلين مع فولفسبورغ.