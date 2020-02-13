دورتموند لاستعادة التوازن قبل استضافة سان جرمان

يسعى بوروسيا دورتموند إلى العودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف أينتراخت فرانكفورت الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، وعينه على القمة المرتقبة أمام باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء المقبل في المسابقة القارية العريقة.

ويمني بوروسيا دورتموند النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور للتغلب على ضيفه فرانكفورت ورفع معنويات لاعبيه بعد خسارتين متتاليتين أمام مضيفيه فيردر بريمن 2-3 كلفته الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية، وباير ليفركوزن 3-4 في الدوري حرمته من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن غريمه التقليدي بايرن ميونيخ المتصدر.

ويملك بوروسيا دورتموند 39 نقطة بفارق الأهداف أمام بوروسيا مونشنغلادباخ مقابل 43 نقطة لبايرين ميونيخ و42 نقطة للايبزيغ.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لبوروسيا دورتموند كون البوندسليغا هي المسابقة المحلية المتبقية أمامه لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة الكأس، رغم أنها جاءت في توقيت حرج بالنسبة له بالنظر إلى خسارتيه الأخيرتين واستضافته باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويملك بوروسيا دورتموند خطا هجوميا ناريا هو الأفضل في الدوري برصيد 59 هدفا بينها 18 في مبارياته الأربع الأخيرة في البوندسليغا منها سبعة لمهاجمه الواعد الوافد حديثا من سالزبورغ النمسوي إرلينغ هالاند (19 عاما)، لكنه يعاني الأمرين دفاعيا حيث استقبلت شباكه ثمانية أهداف في المباريات ذاتها.

وعلق مدربه السويسري لوسيان فافر على المشكلة الدفاعية قائلا "لعبنا بثلاثة مدافعين أو خمسة مدافعين لأن شباكنا تستقبل أهدافا أو لأننا نعطي الفرصة للفريق الخصم لخلق الكثير من الفرص".

وأضاف "قدمنا مباريات جيدة ضد لايبزيغ والشوط الاول ضد هرتا برلين وبعد ذلك واصلنا التألق خصوصا على ارضنا. بالنسبة للمباريات المقبلة، سنرى، احتمالية اللجوء للطريقتين ممكنة لأنه بإمكاننا تغيير أسلوب لعبنا بعد دقيقتين من اللعب في حال رأينا أن ذلك الأفضل بالنسبة لنا".

وتابع "يجب أن نتحسن على الصعيد الدفاعي، لكن الأمر لا يتعلق بخط الدفاع فقط بل الفريق ككل، الدفاع ينطلق من خط الهجوم، جميع اللاعبين مطالبون بتقديم الأفضل، يجب أن نواصل العمل لأنه الحل لجميع المشاكل".

وأدرف قائلا "يتعين علينا التطلع إلى الأمام، الأجواء جيدة في التدريبات ويجب أن نواصل الثقة في أنه بإمكاننا أن نكون أفضل. يجب أن نواصل الإصرار والانتصارات ستأتي".

وستكون مواجهة فرانكفورت اختبارا جديا لدورتموند كون ضيفه لم يخسر مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري وحقق انتصارين لافتين الأسبوع الماضي بتجريده لايبزيغ من لقبه بطلا لمسابقة الكأس المحلية (3-1) وفوزه الكبير على ضيفه أوغسبورغ 5-صفر في المرحلة الماضية، فضلا عن أنه أرغم دورتموند على التعادل 2-2 ذهابا بعدما تقدم الاخير مرتين.

المنافسة صعبة حتى نهاية الموسم"

وتنتظر بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة رحلة صعبة الأحد إلى كولن الثالث عشر والذي حقق خمسة انتصارات في مبارياته الست الأخيرة.

ويدرك بايرن ميونيخ جيدا أهمية النقاط الثلاث في ظل المنافسة القوية التي يواجهها من مطارده المباشر لايبزيغ ودورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ، وبالتالي سيطمح إلى العودة لسكة الانتصارات لضمان بقائه على القمة.

وأهدر بايرن ميونيخ نقطتين في المرحلة الماضية عندما أرغمه لايبزيغ على التعادل وحرمه من الفوز السابع تواليا.

واعترف مدرب النادي البافاري هانزي فليك بصعوبة المنافسة على اللقب هذا الموسم، وقال "المنافسة على لقب البوندسليغا ستكون صعبة حتى نهاية الموسم، هناك بعض الفرص التي تملك حظوظا للتتويج".

وأضاف "كنا نرغب في تعزيز صدارتنا، لكن المهمة كانت صعبة وستكون كذلك في جميع المباريات".

ويحوم الشك حول مشاركة جوشوا كيميش والمدافع الكندي ألفونسو ديفيس بسبب مرض الأول ومعاناة الثاني من اصابة في الكاحل، بيد ان فليك يملك العديد من البدائل في مقدتها الدولي الفرنسي العائد الى الملاعب بعد تعافيه من الاصابة لوكاس هرنانديز ومواطنه كينغسلي كومان.

ويملك لايبزيغ فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتا عندما يستضيف فيردر بريمن السابع عشر قبل الاخير السبت.

ويخوض لايبزيغ المباراة وعينه على الرحلة الصعبة إلى لندن لمواجهة توتنهام الإنكليزي الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري الأبطال.

ووقف لايبزيغ ندا قويا امام بايرن ميونيح في المرحلة الماضية وكان بإمكانه الخروج بالنقاط الثلاث من ملعب أليانز أرينا، وقال مدربه الشاب يوليان ناغلسمان "حصلنا على العديد من الفرص الواضحة في الشوط الثاني للفوز بالمباراة، كنا شجعانا ودافعنا جيدا وقدمنا مستوى جيدا".

وأضاف "يجب أن نواصل اللعب بهذا المنوال كي نستعيد سكة الانتصارات".

وبدوره، يبدو بوروسيا مونشنغلادباخ مرشحا فوق العادة لتشديد الخناق على النادي البافاري عندما يحل ضيفا على فورتونا دوسلدورف السادس عشر.

ويلتقي السبت أيضا، بادربورن مع هرتا برلين، وهوفنهايم مع فولفسبورغ، واوغسبورغ مع فرايبورغ، وأونيون برلين مع باير ليفركوزن، ويلعب الأحد أيضا ماينتس مع شالكه.