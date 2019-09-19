دورتموند في رحلة صعبة إلى فرانكفورت

في المقابل، يحل لايبزيغ المتصدر بعشر نقاط السبت على فيردر بريمن المنتشي من فوزين بعد خسارتيه الافتتاحيتين.

وبعد مباراتين قويتين ضد بايرن ميونيخ حامل اللقب (1-1) الأسبوع الماضي وبنفيكا البرتغالي هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا حيث حقق الفوز في لشبونة 2-1 بهدفي الدولي تيمو فيرنر، يأمل لايبزيغ في البقاء دون خسارة في الدوري المحلي.

أما بايرن، الرابع بثماني نقاط من فوزين وتعادلين، فيخوض المباراة الأسهل بين فرق المقدمة السبت ضد كولن الصاعد والذي خسر 3 من مبارياته الأربع حتى الآن.

وحصد الفريق البافاري فوزا سهلا على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3-صفر الأربعاء في دوري الأبطال.

وبعد إهداره ركلة جزاء عبر نجمه ماركو رويس والفوز ضد برشلونة الإسباني الثلاثاء في دوري الأبطال (صفر-صفر)، يحل دورتموند على اينتراخت فرانكفورت العنيد الذي حصد فوزين وخسارتين حتى الآن ويقابل آرسنال الانكليزي الخميس في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتتركز الأنظار على فرايبورغ المفاجأة بثلاثة انتصارات، عندما يواجه ضيفه أوغسبورغ المتواضع من أجل البقاء بين ثلاثي المقدمة.