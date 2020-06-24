دورتموند سيودّع غوتسه رسمياً السبت

وينتهي عقد غوتسه (28 عاما) مع دورتموند في نهاية حزيران/يونيو الحالي، وسبق للفريق أن أعلن رحيل اللاعب الذي سجل هدف الفوز لألمانيا على الأرجنتين (1-صفر) في نهائي مونديال البرازيل 2014.

ولن يكون في مقدور غوتسه خوض المباراة الأخيرة هذا الموسم ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين، نظرا لأن القيود المفروضة بسبب "كوفيد-19"، تمنع اللاعبين من مخالطة أفراد خارج نطاق الفريق بين المباريات. لكن اللاعب اضطر لزيارة المستشفى مرارا في الفترة الماضية، بعد ولادة طفله بشكل مبكر مطلع حزيران/يونيو.

ولا يتوافر وقت كافٍ أمام غوتسه للخضوع لفحصين سلبيين لكشف "كوفيد-19"، وهو الشرط المطلوب ليتمكن من الالتحاق بتشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر في مباراة السبت على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

لكن النادي أعلن ان غوتسه سيحظى بوداع رسمي بعد مسيرة على مرحلتين مع النادي، فصلت بينهما ثلاثة أعوام مع بايرن ميونيخ (2013-2016).

وخاض غوتسه مع دورتموند 219 مباراة، وتوج معه بلقب البوندسليغا مرتين.

وتراجع دور غوتسه بشكل كبير في تشكيلة فافر هذا الموسم. وتشير التقارير الصحافية إلى أن وجهته المقبلة ستكون إسبانيا أو إيطاليا.

وحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة الثامنة تواليا، بينما اكتفى دورتموند بمركز الوصيف للموسم الثاني تواليا.