دارداي سيتخلى عن تدريب هيرتا برلين نهاية الموسم

ويتولى المجري دارداي، وهو أكثر لاعبي هيرتا خوضاً لمباريات في الدوري الألماني، المسؤولية منذ 2015. وقال هيرتا إن من المتوقع أن يستمر دارداي في النادي كمدرب لفريق الشباب في 2020.

وتراجع هيرتا للمركز 11 في الدوري بعد خمس هزائم متتالية، وساهمت هذه السلسلة من النتائج السيئة في قرار النادي بتغيير المدرب المجري.

وقال مايكل بريتز المدير العام لهيرتا في بيان "توصلنا سوياً لقرار بأن ضخ دم جديد في الصيف هو الخطوة الصحيحة للفريق".

وحقق هيرتا انتصارين فقط في آخر 11 مباراة في الدوري وخرج من المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ولعب دارداي بين صفوف هيرتا في الفترة من 1997 إلى 2011 قبل أن يتولى تدريب الفريق بعد أربع سنوات أخرى.

وقال دارداي لاعب منتخب المجر السابق "أنا ممتن للفرصة التي حصلت عليها هنا وفخور بما حققناه معا خلال هذه الفترة".

وأضاف "لكن في بعض الأحيان يأتي وقت يجب فيه التغيير. أكدت دائماً أن كل ما يشغلني هو مصلحة هيرتا لأن هذا النادي سيظل دائماً بيتي".



