خبر سار لعشاق النادي البافاري...مانيه عاد للتدريبات

ونشر حساب العملاق البافاري على تويتر فيديو يظهر خروج مانيه إلى ملعب التدريبات المحاط بالثلوج وهو يقول أمام الكاميرا "إنه شعور جميل، العودة بعد عطلة جميلة وطويلة".

Great to see you out there again, Sadio! 🏃#MiaSanMia pic.twitter.com/7sGOLlEbkG — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 24, 2023

تعرض مانية لإصابة في ساقه اليمنى خلال فوز بايرن 6-1 على ضيفه فيردر بريمن في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وخضع لعملية جراحية حرمته من المشاركة مع بلاده في المونديال الذي انطلق بعد 12 يومًا من الانتكاسة.

قال مدرب بايرن يوليان ناغلسمان في وقت سابق من الشهر الحالي إن لاعب ليفربول الإنكليزي السابق قد يعود "في موعد أبكر" من المتوقع، ما قد يجعله جاهزًا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

قال "إذا سارت الأمور على ما يرام، من الممكن أن يكون حاضرًا للمشاركة ضد باريس"، مضيفًا أن هناك "فرصة ضئيلة للمشاركة في لقاء الذهاب" في العاصمة الفرنسية في 14 شباط/فبراير المقبل، قبل أن يستضيفه في الثامن من آذار/مارس في ميونيخ.

لن يشارك مانيه مع بايرن، متصدر الدوري، ضد ضيفه كولن الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الـ17 من البوندسليغا.