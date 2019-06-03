خاميس رودريغيز لن يكون "بافارياً" الموسم المقبل

وانضم رودريغيز (27 عاما) إلى النادي البافاري على سبيل الإعارة عام 2017 لمدة عامين حتى 30 حزيران/يونيو الحالي، مع خيار التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 42 مليون يورو (46,9 مليون دولار).

ووفقاً لمجلة "كيكر" الألمانية، قرر بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) عدم تفعيل بند الشراء في عقد رودريغيز، مؤكدة الإثنين "اتفق مديرو بايرن على عدم التعاقد مع خاميس".

وعابت العلاقة بين الدولي الكولومبي ومدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بعض الصعوبات هذا الموسم بعدما طالب رودريغيز مدربه بمنحه المزيد من الوقت داخل المستطيل الاخضر، علماً أنه سجل 14 هدفاً في 42 مباراة خاضها في "البوندسليغا" منذ وصوله إلى ألمانيا.

وعانى رودريغيز لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية، بمواجهة منافسة قوية في وسط الملعب من أمثال توماس مولر وليون غوريتسكا والإسباني تياغو ألكانتارا.

ومع تضاؤل حظوظه بالعودة إلى النادي المدريدي، أشارت "كيكر" إلى إمكانية إنتقال رودريغيز إلى الدوري الإيطالي للانضمام إلى نابولي حيث سيلعب مجددا تحت إشراف مدرب بايرن وريال مدريد السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكشفت المجلة الألمانية أنّ بايرن لم يحسم أمره بعد بشأن مستقبل اللاعب البرتغالي إبن الـ 21 عاما ريناتو سانشيز، الذي طالب أكثر من مرة بالمزيد من الوقت على أرض الملعب.