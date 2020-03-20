حملة تبرعات واعدة يقودها كيميتش وغوريتسكا لمواجهة فيروس كورونا

بدأ كيميتش وغوريتسكا حملة تبرعات واعدة من شأنها المساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بعد أنّ ضرب معظم الأحداث الرياضية وعبث بحياة الرياضيين اليومية.

وبدأ مشروع كيميتش وغوريتسكا بتبرعهما معاً بمبلغ وصل لقرابة مليون يورو بانتظار المزيد من التبرعات من قبل متابعيهم مستقبلاً.

وقال كيميتش: "يمكن لأي شخص أن يساعد، سواء على نطاق صغير أو كبير"، مشيراً إلى ضرورة التعاون في سبيل مواجهة هذا الفيروس للتغلب عليه وموضحاً أن أي مساعدة مهما كان نوعها من شأنها أن تدعم مساعي التخلص من كورونا.

من جهته قال غوريتسكا زميل كيميتش في بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا: "نستطيع فقط أن نغلب فيروس كورونا عندما نقوم بمواجهته كفريق".

وكان منتخب ألمانيا تبرع بمبلغ 2.5 مليون يورو مقدماً إسهاماته للتصدي للفيروس.

وقال بيرهوف في مؤتمر صحافي عبر الفيديو شارك فيه مدرب المنتخب يواكيم لوف: "أنا على اتصال مع اللاعبين، وقررنا منح مساعدة فورية بقيمة 2,5 مليون يورو".

وقال الحارس المخضرم وقائد المنتخب مانويل نوير في شريط فيديو على صفحته في موقع انستاغرام "يجب أن نعتني ببعضنا البعض في أوقات كهذه. نحن في المنتخب الوطني نفكر وسنتبرع من أجل قضية جيدة".

وأضاف بيرهوف "حصل اتفاق سريع جداً حول رغبتنا في القيام بلفتة كفريق"، موضحاً أن إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنكليزي)، طوني كروس (ريال مدريد الإسباني) والحارس مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني) خرجوا أيضاً بهذه الفكرة.