جدول ومواعيد مباريات الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 بعد الاستئناف

جدول مباريات الدوري الألماني هذا الموسم 2019 – 2020 كشف عن مواجهات قوية جداً في كل مرحلة بدءاً من الأسبوع الأول.

وتأتي أهمية جدول مباريات الدوري الألماني في ظل المنافسة بين بايرن ميونيخ حامل اللقب وبوروسيا دورتموند وصيفه والنشيط لايبزيغ على البطولة المحلية الأهم في ألمانيا.

وأربك فيروس كورونا المستجد جدول الدوري الألماني خلال الأسابيع الماضية وقد يطرأ تغيرات جديدة في حال الفشل بالتعامل مع الوباء الذي أنهك النشاطات الرياضية حول العالم.

ويكشف جدول مباريات الدوري الألماني عن مباراة قوية على الأقل في كل أسبوع، إذا يكفينا التذكر بأن المرحلة الأولى كشفت عن لقاءات بين بايرن ميونيخ ووهرتا برلين وبوروسيا مونشنغلادباخ وشالكه.

جدول مباريات الدوري الألماني الجديد - المرحلة الأولى (26) بعد الاستئناف الفريق الأول الفريق الثاني التوقيت والتاريخ أوغسبورغ فولفسبورغ 16:30 في السادس عشر من أيار - مايو بوروسيا دورتموند شالكه 16:30 في السادس عشر من أيار - مايو لايبزيغ فرايبورغ 16:30 في السادس عشر من أيار - مايو فورتونا دوسلدورف بادربورن 16:30 في السادس عشر من أيار - مايو هوفنهايم هيرتا برلين 16:30 في السادس عشر من أيار - مايو آينتراخت فرانكفورت بوروسيا مونشنغلادباخ 19:30 في السادس عشر من أيار - مايو كولن ماينتس 16:30 في السابع عشر من أيار - مايو يونيون برلين بايرن ميونيخ 19:00 في السابع عشر من أيار - مايو فيردر بريمن باير ليفركوزن 21:30 في الثامن عشر من أيار - مايو

وانطلقت مباريات الدوري الألماني التي ستكون منقولة حصرياً عبر beIN SPORTS في السادس عشر من أب/أغسطس 2019.

وستقدم قنواتنا تغطية مميزة اعتدتم عليها في السنوات السابقة تشمل استديوهات تحليلية لأهم المباريات في كل أسبوع إضافة إلى التقارير المميزة عن الفرق وتحضيراتها لمبارياتها المقررة وفقاً لجدول ترتيب الدوري الألماني.

وتتيح beIN SPORTS فرصة لمشتركيها ومشاهديها في الوطن العربي فرصة الإطلاع على أدق التفاصيل الخاصة بالفرق التي يشجعونها بفضل شبكة المراسلين الواسعة التي تملكها في ألمانيا.

ويتناوب مجموعة من معلقينا المميزين اللذين اعتدتم على التغني بعباراتهم والاستماع لكلماتهم، سيتناوبون على التعليق على أهم مباريات الدوري الألماني خلال الموسم.

ولن تكون تغطية beIN SPORTS لمباريات الدوري الألماني ترتبط بجدوله والبث التلفزيوني وحسب، بل سيقوم الموقع الإلكتروني بنشر أبرز الإحصائيات والمقالات الخاصة عن البطولة بالإضافة إلى التغطية حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.