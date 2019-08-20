جدول مواعيد مباريات الدوري الألماني

الجدول الكامل لمباريات الدوري الألماني

جدول مباريات الدوري الألماني هذا الموسم 2019 – 2020 سيلعب دوراً مهماً في مسألة الصدارة من البداية إلى النهاية.

وتأتي أهمية جدول مباريات الدوري الألماني في ظل المنافسة بين بايرن ميونيخ حامل اللقب وبوروسيا دورتموند وصيفه والنشيط لايبزيغ على البطولة المحلية الأهم في ألمانيا.

ويكشف جدول مباريات الدوري الألماني عن مباراة قوية على الأقل في كل أسبوع، إذا يكفينا التذكر بأن المرحلة الأولى كشفت عن لقاءات بين بايرن ميونيخ ووهرتا برلين وبوروسيا مونشنغلادباخ وشالكه.

وانطلقت مباريات الدوري الألماني التي ستكون منقولة حصرياً عبر beIN SPORTS في السادس عشر من أب/أغسطس 2019.

أهم مباريات الدوري الألماني (المرحلة الثانية) الفريق الأول الفريق الثاني اليوم التوقيت كولن بوروسيا دورتموند الجمعة 21.30 شالكه بايرن ميونيخ السبت 19.30 لابزيغ آينتراخت فرانكفورت الأحد 16.30

وستقدم قنواتنا تغطية مميزة اعتدتم عليها في السنوات السابقة تشمل استديوهات تحليلية لأهم المباريات في كل أسبوع إضافة إلى التقارير المميزة عن الفرق وتحضراتها لمبارياتها المقررة وفقاً لجدول ترتيب الدوري الألماني.

وتتيح beIN SPORTS فرصة لمشتركيها ومشاهديها في الوطن العربي فرصة الإطلاع على أدق التفاصيل الخاصة بالفرق التي يشجعونها بفضل شبكة المراسلين الواسعة التي تملكها في ألمانيا.

ويتناوب مجموعة من معلقينا المميزين اللذين اعتدتم على التغني بعباراتهم والاستماع لكلماتهم، سيتناوبون على التعليق على أهم مباريات الدوري الألماني خلال الموسم.

ولن تكون تغطية beIN SPORTS لمباريات الدوري الألماني ترتبط بجدوله والبث التلفزيوني وحسب، بل سيقوم الموقع الإلكتروني بنشر أبرز الإحصائيات والمقالات الخاصة عن البطولة بالإضافة إلى التغطية حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

