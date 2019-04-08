ثورغان هازارد من مونشنغلادباخ إلى دورتموند

أفادت تقارير صحافية ألمانية الاثنين أن البلجيكي ثورغان هازارد أعطى موافقته على الانتقال من فريقه الحالي بوروسيا مونشنغلادباخ إلى بوروسيا دورتموند بدءاً من صيف العام 2019، في صفقة قياسية لصاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

وأوردت مجلة "كيكر" أن الشقيق الأصغر لنجم المنتخب البلجيكي وتشلسي الإنكليزي إدين، سينتقل قبل عام من نهاية عقده، إلى دورتموند لقاء 40 مليون يورو، هو الأعلى الذي يدفعه الأخير لضم لاعب جديد.

ومنذ كانون الثاني/يناير الماضي، لم يخف مسؤولو دورتموند اهتمامهم بالتعاقد مع اللاعب البالغ 26 عاماً، لاسيما بعد إتمام صفقة سينتقل بموجبها لاعبهم الأميركي كريستيان بوليسيتش إلى تشيلسي هذا الصيف.

وكان ثورغان لاعباً في النادي اللندني، وخاض موسماً واحداً على سبيل الإعارة مع مونشنغلادباخ قبل توقيع عقد رسمي معه في صيف 2015.

وعلى رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن من الناديين، ألمح ماكس إيبرل المدير الرياضي لمونشنغلادباخ في تصريحات نشرت الاثنين، إلى أن رحيل ثورغان هازارد عن صفوف فريقه الحالي، بات في حكم المؤكد.

وقال بحسب ما أورد الموقع الالكتروني لناديه "لقد أبلغنا ثورغان منذ فترة برغبتنا في تجديد عقده، لكنه لم يعطنا أي إشارة في هذا الاتجاه".

أضاف "قبل ستة أسابيع من نهاية الموسم، هذه إشارة واضحة (على عدم رغبته بالبقاء) ونحن نفترض بأنه يريد الرحيل عن بوروسيا (مونشنغلادباخ) بعد خمسة أعوام قضاها هنا، والمضي قدماً".

وفرض هازارد نفسه ركناً أساسياً في فريقه هذا الموسم، مع تسعة أهداف وعشر تمريرات حاسمة ساهمت في احتلال فريقه المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني قبل ست مراحل من نهاية الموسم.

من جهته، يسعى بوروسيا دورتموند هذا الموسم لحرمان بايرن ميونيخ من لقب سابع توالياً في البوندسليغا، وهو يحتل المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط خلف النادي البافاري، بعد خسارته القاسية صفر-5 على ملعب الأخير "أليانز أرينا" في المرحلة الثامنة والعشرين السبت.