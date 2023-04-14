توخيل: أنا "المحامي الأول والمدافع الأول" عن مانيه

وقال توخيل "ساديو، أنا محاميه الأول وأول مدافع عنه. لقد عرفته منذ فترة طويلة، وأنا أعرف محيطه. أعرفه حصريًا كمحترف رائع، لم أر أبدًا، أبدًا، أبدًا، أي شيء يمكننا أن نلومه عليه".

وأصدر النادي البافاري بياناً الخميس أكد فيه ايقاف مانيه عن المباراة ضد هوفنهايم السبت "بسبب سوء السلوك"، وذكرت صحيفة بيلد أنه تم تغريمه نحو نصف مليون يورو.

وقال توخيل "لديه ثقتي الكاملة، لقد حصل عليها من قبل، كما أنه يمتلكها بعد هذا الخطأ الذي ارتكبه. لكل فرد الحق في ارتكاب خطأ".

وأضاف المدرب الذي استلم مهامه قبل ثلاثة أسابيع خلفاً ليوليان ناغلسمان المقال من منصبه: "لقد كان انفعالاً أكثر من اللازم، على عكس قواعد السلوك داخل الفريق ونادي بايرن ميونيخ. كانت هناك اعتذارات جديرة بالثقة تمامًا، ولا يوجد سبب للشك في ذلك".

وشدد توخيل على أن الأجواء جيدة داخل النادي البافاري، وقال "أعتقد أنها تبدو مضطربة من الخارج أكثر مما هي داخلياً، حتى في هذه الحالة" في إشارة إلى مشادة مانيه وسانيه.

