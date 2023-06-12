توبمولر مدرباً جديداً لفرانكفورت

وكان توبمولر مساعداً ليوليان ناغلسمان عندما كان مديراً فنياً في بايرن ميونيخ ولعب الدور عينه في لايبزيغ.

🦅🆕 Dino Toppmöller wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt.



Der ehemalige Profifußballer und Eintracht-Spieler erhält einen Vertrag bis 2026.



Gude und willkommen zurück im Herzen von Europa, Dino! 🙌#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 12, 2023



وسبق لتوبمولر (42 عاماً) أن حمل ألوان فرانكفورت سابقاً كلاعب وسط هجومي في 16 مباراة خلال موسم 2003.

بعدما استهل مشواره التدريبي، أشرف على دوديلانج في لوكسمبورغ بين 2016 و2019، محرزاً معه لقب الدوري ثلاث مرات.

رحّب المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كرويشي بالمدرّب الجديد وقال في بيان "كان قدوم دينو توبمولر لتدريب فرانكفورت مسألة وقت".

تابع "أسلوب لعبه يناسب فلسفتنا. وكلاعب سابق في فرانكفورت، سيتأقلم دينو، الذي يتحدث الإنكليزية والفرنسية بطلاقة، بسرعة مع منصبه في فرانكفورت".

ودينو هو نجل المدرب السابق كلاوس توبمولر الذي قاد باير ليفركوزن إلى وصافة دوري أبطال أوروبا 2002.

وكان فرانكفورت من دون مدرّب منذ الافتراق عن أوليفر غلاسنر بعد نهائي كأس ألمانيا مطلع حزيران/يونيو الذي خسره أمام لايبزيغ. قاد غلاسنر الفريق إلى احراز القب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في موسمه الأول والمركز الخامس في الدوري المحلي.