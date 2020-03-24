تمديد تعليق الدوري الألماني حتى 30 أبريل

وكانت المسابقة توقفت بقرار سابق حتى الثاني من نيسان/أبريل المقبل ولكن الرابطة لا ترى أي فرصة حقيقية لاستئناف المسابقة في هذا الموعد لاسيما مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الفيروس الوبائي ومن بينها حظر التجمعات.

وقرر مجلس الرابطة إصدار هذه التوصية بعد اجتماعه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "فيديو كونفرنس" استعدادا للاجتماع المقرر يوم الثلاثاء المقبل بين ممثلي الأندية الـ 36 المشاركين في دوري الدرجتين الأولى والثانية.

ويراود الأمل المشاركين في المسابقة في استكمالها قبل 30 حزيران/يونيو المقبل من خلال استغلال الفترة التي أتاحها تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020 والتي كانت مقررة من 12 حزيران/يونيو إلى 12 تموز/يوليو المقبلين.



