تمثال شمع لكيميتش في متحف "مدام توسو"

وانضم كيميتش بالتالي إلى أبرز الشخصيات الثقافية والتاريخية والرياضية في بلاده، وفق ما أعلن مسؤولون الخميس.



وذكرت إدارة المتحف أن المنحوتة البالغ وزنها 150 كيلوغرام ستعرض بداء من حزيران/يونيو 2021.

وأفاد مدير التسويق في المتحف أولف تيدمان أن الخيار جاء بناء على تصويت الزوار "لقد سألناهم من هو لاعب المنتخب الوطني الذي ترغبون في رؤيته عندنا، وفاز يوشوا كيميتش بفارق شاسع".

وعلّق كيميتش على هذا التكريم "تعرفون أن شخصيات كبرى موجودة هنا، ورياضيين عظماء. لذا إنه أمر مميز بالنسبة لي. من الرائع أن يكون لي تمثال شمع في برلين قريبا. يعني ذلك أنك حققت شيئا وأن الناس تهتم بك".

وسيكون تمثال كيميتش إلى جانب تماثيل لاعبين مهمين في برلين أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو وحارسي العملاق البافاري الحالي مانويل نوير والسابق اوليفر كان.

وتطلب العمل على التمثال أكثر من 260 عملية قياس للاعب و150 صورة بالكاميرا.