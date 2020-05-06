تقارير: الدوري الألماني لن يعود قبل 22 مايو

وبنت فرق بوندسليغا آمالاً عريضة على عودة الدوري في 15 من الشهر الحالي، لكن التقارير تشير إلى أن الحكومة ستصر الآن على أنه يجب أن يكون هناك حجر صحي لمدة أسبوعين لجميع الفرق قبل أن يتم استئناف العمل.

ومن المحتمل أن تأخذ فترة نصف الشهر هذه شكل معسكرات تدريبية مراقبة صحياً.

وتبدو رابطة الدوري الألماني مصممة على إنهاء الدوري في 30 حزيران/يونيو لضمان حصول الأندية على إيرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير إلى أن 13 نادياً من أصل 36 في الدرجتين الأولى والثانية على شفير الافلاس.

كما يرتبط نحو 56 ألف شخص بقطاع كرة القدم، ويعد استئناف نشاطه محورياً بالنسبة إليهم اقتصاديا ومعيشياً.

وعاودت الأندية الـ18 في دوري الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الاخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.

وتوقفت كرة القدم المحلية، مثلها مثل غالبية النشاطات الرياضية حول العالم، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، مع تفشي وباء "كوفيد-19" الذي اقترب عدد وفياته من 250 ألف شخص. لكن ألمانيا بقيت من الدول الكبرى الأقل تأثراً بالوباء على صعيد الوفيات، لاسيما بالمقارنة مع دول البطولات الوطنية الكبرى الأخرى في القارة العجوز والفضل بذلك يعود جزئيا الى الى تكثيف الفحوص.

وكان بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب دوري بوندسليغا لدى توقف الدوري متقدما بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر بوروسيا دورتموند.