تأجيل مباراة مونشنغلادباخ وكولن بسبب الأحوال الجوية

ويعدّ مونشنغلادباخ من المنافسين على صدارة ترتيب البوندسليغا هذا الموسم، ويحتل حالياً المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 20 مباراة، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الثالث (39 من 21) الذي خسر أمس في المرحلة ذاتها أمام مضيفه باير ليفركوزن 3-4.

ويبتعد الفريق بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ الذي من المقرر أن يستضيف مساء اليوم أيضاً، لايبزيغ صاحب المركز الثاني (41 نقطة) في قمة مباريات المرحلة.

وأعلن مونشنغلادباخ، فريق المدينة الواقعة في غرب ألمانيا، في بيان عبر موقعه الإلكتروني أنّ مباراته التي كان من المقرر أن تقام عند الساعة 14:30 بتوقيت غرينيتش، قد أرجئت إلى موعد يحدد لاحقاً.

وأوضح: "نظراً لأن التنقل الآمن للمشجعين بعد المباراة لن يكون مضموناً، قرّر بوروسيا مونشنغلادباخ بالتشاور مع سلطات المدينة وفرق الإطفاء والشرطة ورابطة الدوري الألماني لكرة القدم، إلغاء المباراة" اليوم.

وأوضح البيان أن الموعد الجديد للمباراة ستعلنه الرابطة الأسبوع المقبل.