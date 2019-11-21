بوروسيا دورتموند لنسيان هزيمة بايرن ميونيخ

ويمني بوروسيا دورتموند النفس أن تتكلل العودة إلى المنافسات بعد فترة التوقف الدولي بالنجاح ليمحو سلسلة النتائج المخيبة التي حققها في البوندسليغا والتي اختتمها بخسارة مذلة أمام مضيفه وغريمه بايرن ميونيخ صفر-4 في المرحلة الماضية.

وأهدر بوروسيا دورتموند نقاطاً كثيرة تسببت في تنازله عن الصدارة وتراجعه إلى المركز السادس بفارق ست نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

ويدرك بوروسيا دورتموند وخصوصاً مدربه السويسري لوسيان فافر جيداً أهمية الفوز على بادربورن كونه سيشدد الخناق على أندية المقدمة وسيرفع معنويات لاعبيه قبل القمة الحاسمة أمام النادي الكاتالوني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل دورتموند الوصافة في المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، وبفارق ثلاث نقاط أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وواجه فافر انتقادات كثيرة في الآونة الأخيرة بسبب التراجع المخيف للفريق في النتائج حتى أن وسائل الإعلام أشارت إلى احتمال إقالته من منصبه، بيد أن مدير النادي ميكايل تسورك أكد تشبث النادي بخدمات المدرب السويسري.

هانزي لمواصلة بدايته الناجحة

ويطمح هانزي فليك إلى مواصلة بدايته الناجحة على رأس الادارة الفنية لبايرن ميونيخ حامل اللقب عندما يحل ضيفا على فورتونا دوسلدورف السبت.

ونجح فليك الذي عينته الادارة البافارية مدرباً مؤقتاً خلفاً للكرواتي نيكو كوفاتش المقال من منصبه، في أول مباراتين بالفوز على أولمبياكوس اليوناني (2-صفر) والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وعلى دورتموند برباعية نظيفة في الدوري.

واكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه أن فليك سيبقى في منصبه "حتى عيد الميلاد وربما أبعد من ذلك".

وقال رومينيغه الجمعة الماضي أمام الجمعية العمومية السنوية للنادي البافاري "اقولها باقتناع تام، لدينا الثقة بهانزي فليك".

ويتقاسم بايرن ميونيخ النقاط (21) مع لايبزيغ وفرايبورغ بفارق أربع نقاط خلف بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر والذي تنتظره مهمة سهلة أمام مضيفه أونيون برلين الوافد الجديد وصاحب المركز الحادي عشر.

ويخوض فرايبورغ اختباراً صعباً في ضيافة باير ليفركوزن الثامن، فيما يلعب لايبزيغ مباراة سهلة أمام ضيفه كولن السابع عشر قبل الأخير.

وتبرز السبت أيضًا قمتا فيردر بريمن الرابع عشر مع شالكه السابع، واينتراخت فرانكفورت التاسع مع فولفسبورغ العاشر.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي أوغسبورغ مع هرتا برلين، وهوفنهايم مع ماينتس.

