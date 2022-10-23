بوخوم يلحق الهزيمة الثانية بالمتصدر أونيون برلين

وأسدى بوخوم بذلك خدمة كبيرة لبايرن ميونيخ حامل اللقب والفائز السبت على مضيفه هوفنهايم 2-0، إذ بقي النادي البافاري على بعد نقطة فقط من أونيون برلين بعد تلقي الأخير هزيمة ثانية للموسم (الأولى كانت في المرحلة الثامنة أمام أينتراخت فرانكفورت 0-2).

وبعد خسارته جهود يانيك هابيرر، صاحب ثنائية الفوز على بوروسيا دورتموند في المرحلة الماضية، منذ الدقيقة 20 بسبب الإصابة واستبداله بالصربي ميلوش بانتوفيتش، دخل أونيون برلين استراحة الشوطين وهو متخلف بهدف مستحق لأصحاب الضيافة عن طريق فيليب هوفمان بكرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها فيليب فورستر (43).

وكاد بوخوم أن يعقد الأمور على ضيفه في مستهل الشوط الثاني لكن الحظ عاند الإنكليزي جوردي أوسي-توتو بعدما ارتدت تسديدته من العارضة (49).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 72 عندما انطلق بوخوم بهجمة مرتدة سريعة إثر ركلة حرة غير موفقة لأونيون برلين في منطقة المضيف، وصلت عبرها الكرة على الجهة اليسرى للمتوغل أوسي-توتو، فلعبها عرضية باتجاه البديل غيريت هولتمان الذي سددها من اللمسة الأولى في الشباك.

وحصل أونيون برلين على فرصة ذهبية للعودة الى اللقاء بعد نيله ركلة جزاء عقب خطأ من الصربي إرهان ماسوفيتش على البرتغال ديوغو ليتي، لكن الصربي الآخر ميلوش بانتوفيتش فشل في ترجمتها بعدما اصطدم بتألق الحارس مانويل ريمان (78).

وعوض بانتوفيتش هذه الفرصة لكن متأخراً بعدما قلص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع إثر ركلة ركنية، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة الثانية وحرمان بوخوم من فوزه الثاني للموسم بعد الأول في المرحلة التاسعة ضد أينتراحت فرانكفورت (3-0).



