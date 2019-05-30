بواتينغ لم يفقد الأمل في البقاء مع بايرن

وشدد بواتينغ في مقابلة مع مجلة "كيكر" تنشر في عدد الجمعة "لن أهرب، الأوضاع قد تتغير بسرعة"، وذلك في رد على ما نصحه به رئيس بايرن أولي هونيس بالبحث عن ناد جديد، بعدما قرر المدافع البالغ 30 عاماً عدم المشاركة في احتفالات فريقه بلقب كأس ألمانيا السبت الماضي بعد فوزه على لايبزيغ 3-صفر، وتوجهه مباشرة إلى غرف الملابس.

وقال هونيس لشبكة "بي أر" البافارية الأحد "أنصحه بأن يترك النادي. أعتقد بأنه في حاجة إلى تحد جديد (...) يبدو أنه ليس في مكانه. كصديق، أنصحه بالبحث عن ناد جديد".

لكن قلب الدفاع الخبير الذي أصبح أيضًا خارج حسابات مدرب المنتخب يواكيم لوف بعد المشاركة الكارثية في مونديال روسيا الصيف الماضي حين تنازل الألمان عن لقبهم العالمي بالخروج من الدور الأول، ما زال متفائلاً بخصوص استمراره مع النادي البافاري المتوج بثنائية الدوري والكأس، قائلا "بإمكاني رؤية نفسي مستمراً مع بايرن. ما زلت متحمساً وسأخوض الموسم القادم بكل اندفاع".

وأقر بواتينغ بأنه لم يقدم أداء جيداً مع بايرن خلال الأشهر الأولى من الموسم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يفهم السبب الذي دفع مدربه كوفاتش إلى اخراجه من التشكيلة الأساسية.

وواجه بواتينغ الكثير من الانتقادات في وقت سابق من الشهر الحالي لاستضافته حفلة عشية المباراة المصيرية لبايرن في الدوري المحلي ضد غريمه وملاحقه بوروسيا دورتموند، لكنه نفى في مقابلته مع "كيكر" بأن كرة القدم لم تعد من أولوياته.



