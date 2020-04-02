بواتنغ يخرق الحجر الصحي لسبب قاهر ويتكبّد غرامة من بايرن

وبحسب شبكة "تي في او"، غادر المدافع البالغ من العمر 31 عاماً مدينة ميونيخ إلى لايبزيغ لزيارة ابنه المريض وقد تعرض في طريق العودة إلى حادث سير لم يصب فيه بأي أذى.

وأصدر النادي البافاري بياناً أكد فيه أنّ "مدافع بايرن جيروم بواتنغ غادر ميونيخ بالأمس من دون إذن من النادي".

وتابع "لقد قام بواتنغ بمخالفة قوانين النادي بالابتعاد مسافة كبيرة بعيداً عن منزله".

وأوضح "هذه القواعد الإرشادية تنظم سلوك لاعبي بايرن ميونيخ في الوضع الحالي وتتماشى مع التعليمات الحكومية بشأن الحد من التنقل والمتعلقة بالإرشادات الصحية".

ولم يكشف بايرن ميونيخ عن قيمة الغرامة لكنه أكد بانه سيتم التبرع بالمبلغ إلى مستشفيات محلية.

واعترف بواتنغ بارتكابه خطأ وصرّح لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار "أعي تماماً بأني ارتكبت خطأ من خلال عدم إعلامي النادي لقيامي بهذه الزيارة، لكن في تلك اللحظة كنت أفكر فقط بابني".

وأضاف "لم يكن في حالة صحية جيدة. عندما يتصل ابن بوالده، فطبعاً لا أتردد في تلبية طلبه بغض النظر في أي وقت من اليوم".