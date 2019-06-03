بكنباور يرغب بـ "رؤية كلوب في بايرن"

وقال "القيصر"، الفائز مع بايرن بأربعة ألقاب في الدوري كلاعب وآخر كمدرب، "لا أرغب أكثر من رؤية كلوب في بايرن في أحد الايام، سيكون خيارا جيدا".

وأثنت الصحف الالمانية على كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند غريم النادي البافاري، بعدما قاد ليفربول للفوز بلقب المسابقة القارية العريقة على حساب مواطنه توتنهام هوتسبر السبت (2-صفر).

وعنونت مجلة "كيكر" الإثنين "كينغ كلوب" (الملك كلوب)، واصفة مدرب ليفربول بأنه "وجه كرة القدم الالمانية".

وأفصح بكنباور (73 عاما) عن مشاعره في حديث خاص لمجلة "بيلد"، معتبرا كلوب "أحد أفضل المدربين في العالم"، موضحا "جلب كلوب اسلوبا جديدا في كرة القدم لألمانيا... ما بدأه في دورتموند، صقله في ليفربول".

في المقابل يسعى ليفربول، المنتشي بتتويجه الأول في دوري الأبطال منذ 2005 والسادس في تاريخه، لتجديد عقد مدربه الذي يمتد حتى عام 2022.

وأردف بكنباور "أعتقد أن مسيرة في انكلترا تفرغك من طاقاتك"، مضيفا "مع مسابقتي كأس (الرابطة وكأس انكلترا) والدوري مع عدد أكبر من الفرق، عدد المباريات أكبر بكثير من الدوري الالماني".

وكان النادي الانكليزي اقصى بايرن من ثمن النهائي في طريقه الى اللقب، بعدما ألحق به إيابا خسارة مذلة في عقر داره 1-3 (تعادلا سلبيا في أنفيلد).

وبرغم معاناته على الصعيد الاوروبي، حقق بايرن الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في موسمه الاول بإشراف المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، علما أن آخر لقب في دوري الأبطال للنادي البافاري يعود إلى عام 2013 حين أحرز اللقب بفوزه على مواطنه بوروسيا دورتموند 2-1 الذي كان يشرف عليه حينها كلوب نفسه.