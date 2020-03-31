بعيداً عن الكورونا... نوير في مرمى سهام انتقاد أسطورة ألمانيا

وأشار ماتيوس (59عاماً) إلى أنه أمر واقعي أن يجدد نوير عقده مع النادي لعامين أو ثلاثة أعوام.

وأكد ماتيوس في تصريحات تلفزيونية أنه من الواقعي أن يكون التجديد لنوير من عامين لثلاثة أعوام مؤكداً أن حارس الفريق البافاري يعرف قيمته، ويعلم جيداً أن النادي سانده بكل قوته خلال فترة الإصابة الطويلة".

وكانت مجلة "كيكر" الألمانية أشارت أمس الاثنين إلى أن المفاوضات بشأن تمديد عقد نوير مع بايرن توقفت بشكل كبير وأن المشكلة الأساسية هي مدة العقد.

وأثيرت مشكلة تجديد عقد نوير (34 عاماً) المتعلقة بمدته في مجلة كيكر الشهيرة الألمانية أمس الاثنين.

وذكرت التقارير أن بايرن عرض على اللاعب تمديد العقد حتى صيف 2023 فيما يرغب اللاعب في أن تكون مدة العقد الجديد خمس سنوات لينتهي في حزيران/يونيو 2025 .

ويعتقد ماتيوس أن الأمر يجب أن يكون في الوسط. وذلك حين قال: "صدمت من طلب نوير بأن يكون التمديد حتى 2025. يمكن أن يتفاوض الطرفان مجدداً بعد ثلاثة أعوام ليمددا ارتباطهما لعامين آخرين".

وأضاف: "يمكنني أن أتخيل هذا على مراحل لأن نوير حارس عملاق واستعاد لياقته السابقة. ومن الممكن التوصل لحل.. لا أرى نادياً لنوير أفضل من بايرن".



