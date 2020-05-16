بطولة المانيا: قانون التبديلات الخمسة يُطبق للمرة الاولى

وحدث هذا الامر خلال مباراة بوروسيا دورتموند وجاره شالكه (4-صفر) لدى استئناف الدوري الالماني نشاطه، حيث لجأ مدرب الاخير دافيد فاغنر الى اجراء خمسة تبديلات خلال دربي منطقة الرور الصناعية، في حين قام نظيره السويسري لوسيان فافر باربعة تغييرات.

كما اجرى مدرب هرتا برلين خمسة تبديلات خلال فوزه على هوفنهايم 3-صفر، على غرار مدرب بادربورن خلال تعادله سلبا مع فورتونا دوسلدورف.

وكان مجلس الاتحاد اعتمد هذا التعديل موقتا بعد اجتماع هيئة البورد في 9 ايار/مايو ودخل حيز التنفيذ مباشرة شرط ان يعتمده منظمو البطولات، وهو يشمل البطولات التي تنتهي في آخر كانون الاول/ديسمبر.

ويهدف تعديل القانون إلى تجنيب اللاعبين الضغوط الناتجة عن كثافة المباريات التي من المتوقع أن يخوضونها في الفترة المقبلة، لتعويض التوقف الذي يقترب من اتمام شهرين كاملين، لاسيما أن لفترة التعليق أيضا عامل سلبي على لياقة اللاعبين.

وفي المسابقات التي تسمح بإجراء تبديل إضافي في تمديد الوقت، سيكون بإمكان الفرق إجراء تبديل سادس.