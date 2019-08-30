بطولة المانيا: بايرن ميونيخ يعول على ليفاندوفسكي للحاق بالصدارة

يعول بايرن ميونيخ على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي للحاق بفريقي الصدارة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ عندما يستقبل السبت ماينتس المتواضع على ملعب "اليانز ارينا" في المرحلة الثالثة.

وسجل بايرن ميونيخ خمسة اهداف في المرحلتين الاولين حملت جميعها توقيع مهاجمه البولندي: اثنان في مرمى هرتا برلين (2-2) وثلاثية في مرمى شالكه (3-1).

ولا شك بان ليفاندوفسكي يريد الاحتفال بتجديد عقده مع الفريق البافاري من خلال ممارسة هويته التهديفية في مرمى ماينتس، لا سيما بانه زار شباكه 14 مرة في 17 مباراة.

وقام بايرن ميونيخ بتجديد عقد ليفاندوفسكي لسنتين اضافيتين لينتهي في حزيران/يونيو 2023، علما انه التحق بصفوف النادي البافاري عام 2014 قادما من الغريم المحلي بوروسيا دورتموند.

وصرح المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغيه قائلا "ليفاندوفكسي في رأيي الشخصي افضل مهاجم في العالم وهو منذ سنوات من أعمدة فريقنا".

وبدوره قال ليفاندوفسكي (31 عاما) في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي "بات بايرن ميونيخ وطني الرياضي"، مضيفا "أنا مقتنع أننا سنحقق المزيد من الانتصارات في الاعوام القادمة. بايرن هو أحد افضل ثلاثة أندية في العالم ولدينا تشكيلة رائعة وأنا فخور بأن أكون جزءا من النادي".

وخاض ليفاندوفسكي مع بايرن 246 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 197 هدفا، وهو ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي بعد الاسطورة غير مولر (508) وكارل-هاينتس رومينيغيه (217). كما بات افضل هداف اجنبي في تاريخ "البوندسليغا" بتسجيله 207 أهداف في 292 مباراة منذ انتقاله الى دورتموند عام 2010 من ليخ بوزنان البولندي.

واحرز المهاجم الدولي البولندي لقب الدوري الالماني خمس مرات، والكأس مرتين، وتوج ثلاث مرات أفضل هداف في "البوندسليغا" بقميص بايرن، كما خسر نهائي مسابقة دوري الابطال اوروبا عام 2013 امام بايرن نفسه عندما كان في صفوف دورتموند.

اشاد به مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بقوله "لديه الكثير من المسؤوليات هنا في بايرن ميونيخ وهو يتحملها بجدارة. تجديد العقد هو اشارة الى مدى اهميته بالنسبة الى النادي".

واعترف كوفاتش بان فريقه يواجه منافسة من اكثر من طرف هذا الموسم، خلافا لما حصل في المواسم الاخيرة.

وقد تشهد صفوف بايرن ميونيخ مشاركة المهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو اساسيا للمرة الاولى منذ انتقاله معارا من برشلونة قبل 10 ايام، علما بانه شارك احتياطيا في نصف الساعة الاخير ضد شالكه الاسبوع الماضي. واذا حصل ذلك، فانه سيكون اغلب الظن على حساب توماس مولر الذي تراجع مستواه كثيرا في السنتين الاخيرتين واستبعد نهائيا عن منتخب المانيا.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز السادس حاليا بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند ولايبزيغ المتصدرين.

ويحل دورتموند ضيفا على اونيون برلين الصاعد هذا الموسم الى مصاف اندية النخبة، حيث يسعى الاول الى تحقيق فوزه الثالث تواليا.

وسيغيب عن دورتموند الذي سجل 8 اهداف في مباراتيه الاوليين، البلجيكي ثورغان هازار الوافد اليه حديثا لاصابة في وركه وسيغيب بالتالي "لاسابيع عدة" بحسب ناديه.

لكن مدرب الفريق السويسري لوسيان فافر يستطيع الاعتماد على الجناح الجديد الوافد ايضا يوليان براندت لسد الثغرة التي سيتركها غياب هازار.

ويقص لايبزيغ الطامح الى لعب الادوار الاولى في البوندسليغا شريط المرحلة الثالثة من الدوري الالماني، الجمعة عندما يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ.

وحقق لايبزيغ الفوز في مباراتيه الاوليين في الدوري هذا الموسم ليحتل المركز الثاني بفارق الاهداف عن بوروسيا دورتموند.

