بطولة ألمانيا: هرتا برلين يعود بفوز ثمين من نورمبرغ

وافتتح الفريق الضيف التسجيل بفضل لاعبه البوسني وداد إيبيسيفيتش (15)، قبل أن يدرك نورمبرغ التعادل عبر هانو بهرينز (42).

وأضاف برلين هدفين في الشوط الثاني عن طريق لاعب خط الوسط السلوفاكي أندري دودا في الدقيقتين 50 و70.

ورفع هرتا برلين رصيده إلى 27 نقطة وصعد إلى المركز السابع، فيما تجمد رصيد نورمبرغ عند 11 نقطة في المركز الأخير.

ثنائية كاليدجوري

في المقابل أسقط شالكه ضيفه فولفسبورغ (2-1) وابتعد عن منطقة خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وبعد بداية كارثية هذا الموسم صعد شالكه للمركز الثاني عشر في ترتيب فرق "البوندسليغا" برصيد 21 نقطة.

ويدين شالكه بفوزه إلى الإيطالي دانيال كاليدجوري الذي سجل ثنائية في الدقيقتين الثامنة من ركلة جزاء و78. وسجل إلفيس ريكسبيكاج الهدف الوحيد لفولسبورغ في الدقيقة 20.

وأبقى مدرب شالكه دومينيكو تيديسو حارس مرماه وقائد الفريق رالف فاهرمان (30 عاما) على مقاعد الاحتياط، حيث لم يسبق له أن جلس على دكة البدلاء منذ أن فرض نفسه أساسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

ووقف الحارس الدولي الشاب للمنتخب الأولمبي الألماني ألكسندر نوبل بين الخشبات الثلاث بدلا من مواطنه.

واعترف تيديسو بصعوبة الموقف قبل صافرة بداية المباراة قائلا "كان قرارا صعبا. إنه قائد الفريق ولكن خلال المباريات الأخيرة افتقد للثقة. وألكس (نوبل) كان رائعا خلال التمارين".

وأردف قائلا "قرار وضعه على مقاعد الاحتياط ليس نهائيا".

وكان فاهرمان غاب عن ثلاث مباريات بسبب الاصابة في الخريف الماضي، وحل نوبل بدلا ًمنه ايضاً.