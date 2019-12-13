بطولة ألمانيا: كوتينيو على المسار الصحيح مع بايرن بحسب فليك



ويسعى ابن السابعة والعشرين لإعادة إطلاق مسيرته بعد إعارته من برشلونة الإسباني، حيث بقي 18 شهرا من دون تأثير كبير.

وبعد بداية طيبة من حيث التسجيل والتمرير الحاسم أمام كولن ثم بادربورن في أيلول/سبتمبر الماضي، تراجع مستوى البرازيلي بشكل لافت في فصل الخريف.

ولم يكن لاعب إنتر الايطالي السابق ضمن تشكيلة بايرن في المباراة الأخيرة من الدوري المحلي والتي خسرها أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2.

لكنه استعاد غريزته التهديفية مع كرة جميلة من خارج المنطقة ترجمها خلال الفوز على توتنهام الانكليزي 3-1 الأربعاء في دوري الأبطال.

قال فليك الجمعة عن الدولي البرازيلي "هو على المسار الصحيح. نعرف أن التأقلم في ألمانيا ليس دوما سهلا".

تابع "لعب جيدا (ضد سبيرز)، كان هاما أن يظهر بعض المتعة في اللعب. أعجبت ببعض لمساته والتتابع المنطقي في هدفه".

أردف المدرب الذي حل بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش لسوء نتائج بايرن حامل لقب الدوري "يملك نوعيات كبيرة وسيظهرها في مناسبات أخرى".

وعزز فوز الأربعاء ضد سبيرز الثقة في صفوف بايرن بعد خسارتين متتاليتين في البوندسليغا"، وضعتا الفريق في المركز السابع بفارق 7 نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

قال فليك الذي يتوقع صدور قرار حول استمراره من عدمه مع بايرن بعد المباراة الأخيرة التي تسبق العطلة الشتوية ضد فولفسبورغ في 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري "بالتأكيد أنام بشكل أفضل".

ويبحث فليك عن انتصارات متتالية ضد فيردر بريمن السبت، ثم على أرض فرايبورغ الخامس قبل استضافة فولفسبورغ في 21 الجاري.

لكن فليك سيفتقد لاعبي وسطه الفرنسيين كورنتان توليسو وكينغسلي كومان المصابين، فيما يغيب عن مواجهة فيردر بريمن المدافع الإسباني خافي مارتينيز الموقوف.

ويتوقع أن يعود الظهير النمساوي دافيد ألابا إلى التشكيلة، فيما ضم فليك أربعة لاعبين من الفريق الرديف على غرار لاعب الوسط النيوزيلندي ساربريت سينغ. وبحال مشاركة ابن العشرين سنة السبت، سيصبح أول لاعب من جذور هندية يخوض مباراة في البوندسليغا.

في المقابل، عبر مدرب بريمن فلوريان كوهفيلدت عن رغبته بأن يلعب فريقه "بغضب" لكسر سلسلة من 20 خسارة متتالية ضد بايرن.

لكن فليك رأى "لا يمكنك تحقيق الكثير بالغضب. يجب أن نكون منضبطين في لعبتنا. هم فريق قادر على الاستثمار إذا لم نكن مسيطرين. نريد إنهاء السنة بثلاثة انتصارات".

