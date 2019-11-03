بطولة ألمانيا: دوسلدورف يزيد محن كولن

زاد فورتونا دوسلدورف محن ضيفه وجاره كولن وذلك بتغلبه عليه 2-صفر الاحد، في ختام منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وتقدم دوسلدورف الذي حقق فوزه الاول على ارضه امام جاره منذ عام 1983، للمركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط ليتساوى مع أونيون برلين الفائز السبت على هرتا برلين 1-صفر، فيما تجمد رصيد كولن عند سبع نقاط في المركز السابع عشر قبل الاخير.

وتعرض بطل ألمانيا ثلاث مرات لخسارته السابعة هذا الموسم والثانية تواليا في الـ "بوندسليغا" بعدما كان سقط امام بادربورن 1-3 في المرحلة السابقة.

ولاحت اخطر فرصة في الشوط الاول لدوسلدورف عبر مهاجمه روين هينينغز غير أن كرته الرأسية اصطدمت بالعارضة (25)، قبل أن يتألق الاخير مجددا عبر ترجمة ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر عرقلة من رافايل تشيكوس على الاميركي ألفريدو موراليس إلى هدف السبق لفريقه (38).

ورفع هينينغز رصيده إلى ستة اهداف في الدوري هذا الموسم.

في الشوط الثاني، نجح صاحب الارض في مضاعفة النتيجة بعدما استغل كرة في منطقته حولها التركي جان أيهان الى تمريرة طويلة وصلت الى إيريك تومي الذي اخترق منطقة الجزاء وتخلص من مراقبه وراوغ الحارس الاميركي زاك ستيفن قبل تسديده كرة عالية في المرمى (61).

وخسر أوغسبورغ على ملعبه امام شالكه بنتيجة 2-3. سجل لاصحاب الارض دانيال باير (38) والإيسلندي ألفريد فينبوغاسون (60 من ركلة جزاء)، وللضيف السويسري ستيفان ليشتاينر (45+1) والتركي أوزان كاباك (71) والمغربي أمين حارث (82).

وتقدم شالكه للمركز السادس برصيد 18 نقطة متساويا مع بايرن ميونيخ وفرايبورغ، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.