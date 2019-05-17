بطولة ألمانيا: بايرن ينفي تقارير إقالة مدربه كوفاتش

نفى بطل الدوري الالماني لكرة القدم في المواسم الستة الماضية بايرن ميونيخ تقارير أشارت الى إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بغض النظر عما إذا كان سيحرز لقب "البوندسليغا" للموسم السابع تواليا، وان مدرب أيندهوفن الحالي الهولندي مارك فان بومل سيخلفه في مهامه.

ويحارب النادي البافاري على الجبهتين المحليتين فهو يبتعد بفارق نقطة عن لقبه السابع تواليا في الدوري قبل أن يستضيف إينتراخت فرانكفورت السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين الاخيرة، ومباراة واحدة عن فوزه بكأس المانيا عندما يواجه لايبزيغ الاسبوع المقبل ليحقق الثنائية المحلية ويداوي جراح خروجه من دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال اوروبا أمام ليفربول الانكليزي، مع هزيمة ثقيلة في بافاريا 1-3.

ويواجه مدرب بايرن كوفاتش تحت شائعات إقالته وعدم تجديد الثقة به للموسم المقبل، وقد زعم موقعا "سبوكس دوت كوم" وغول دوت كوم" الإلكترونيان الجمعة أنهما يملكان "معلومات حصرية" مفادها أن كوفاتش يمكن أن يقال بغض النظر إن فاز باللقب السبت على حساب مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين (75 مقابل 73) وبالكأس بعد سبعة أيام.

وكتب موقع "سبوكس" الالكتروني "لا يفتقر كوفاتش فقط الى الثقة غير المشروطة في التسلسل الهرمي للنادي، بل لم يعد يملك ثقة غرف تبديل الملابس".

وجاء الرد سريعا على لسان كارل هاينتس رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري وأحد اشد المعارضين لكوفاتش إذ صرح لصحيفة "بيلد" الالمانية "لا يوجد اي قرار (اقالة كوفاتش)، وهذا التقرير مختلق بالكامل".

وزعم التقرير أن قائد بايرن السابق ومدرب أيندهوفن الحالي فان بومل هو من بين المرشحين لخلافة كوفاتش، كما اشار الى مدرب أياكس أمستردام الهولندي إريك تن هاغ ومدرب ريال مدريد الإسباني السابق جولن لوبيتيغي كمرشحين محتملين لتولي المنصب.

وتأتي هذه الشائعات بعد أسبوع من نفي المدير الرياضي لبايرن لاعبه السابق البوسني حسن صالح حميدزيتش انه التقى مع لوبيتيغي، مدعيا أن كوفاتش يحصل على "دعمه المطلق"، لكن دون ان يجزم ردا على سؤال ما إذا كان سيبقى المدرب الكرواتي في مهامه الموسم المقبل.

في المقابل تمنى مدرب لايبزيغ رالف رانغنيك خصم بايرن في نهائي الكأس في 25 أيار/مايو أن يخسر البافاريون لقب الدوري.

وقال لوكالة "سيد" الألمانية الرياضية، أحد فروع وكالة فرانس برس، "في حال خسر بايرن اللقب وهو في هذه الحالة التي تميل لصالحه، فان ذلك سيؤدي الى الكثير من الاثارة. لن تصب في مصلحتهم خلال التحضير للنهائي (الكأس)".

وتابع "نركز على أنفسنا وسنتحضر بأفضل طريقة ممكنة لهذه المباراة (نهائي الكأس)".

وضمن لايبزيغ مشاركته في دوري الابطال الموسم المقبل باحتلاله المركز الثالث خلف بايرن وبوروسيا دورتموند، وسيخوض مباراته الاخيرة امام فيردر بريمن السبت بدون أي حسابات.