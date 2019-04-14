بطولة ألمانيا: بايرن يستعيد الصدارة ويخسر حارسه نوير للإصابة

وبعد أقل من 12 ساعة على تصدر بوروسيا دورتموند إثر فوزه غير المقنع على ضيفه ماينتس 2-1، وأسبوع من إكتساح العملاق البافاري لغريمه التقليدي بخماسية تاريخية، كان بايرن على الموعد وحقق فوزه الحادي والعشرين هذا الموسم فاستعاد الصدارة في سعيه للفوز بلقبه السابع تواليا.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 67 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على الفريق "الأصفر والأسود"، فيما تجمد رصيد دوسلدورف عند 37 في المركز العاشر.

ونجح بايرن في دور الإياب في قلب الطاولة على دورتموند الذي تقدمه بفارق 9 نقاط بعد المرحلة الخامسة عشرة، إذ حقق لاعبو المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش 10 انتصارات في 12 مباراة خلال العام الحالي، مقابل 7 انتصارات لدورتموند.

ويأمل بايرن في أن يعوض خيبته الاوروبية بخروجه من دوري أبطال أوروبا، بثنائية محلية حيث سيواجه في نصف نهائي مسابقة الكأس مضيفه فيردر بريمن في 24 الجاري.

وباستثناء كبوته ضد فرايبورغ، لم يرحم رجال كوفاتش خصومهم، فأذلوا بوروسيا مونشنغلادباخ في عقر داره 5-1، ثم فولفسبورغ وماينتس بنصف دزينة، قبل ملحمتهم ضد دورتموند.

وغاب عن تشكيلة بايرن لاعب وسطه الفرنسي كورنتان توليسو والجناح الهولندي المخضرم أريين روبن بسبب الإصابة، والفرنسي فرانك ريبيري بسبب المرض. فيما أبقى المدرب كوفاتش صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز العائد من إصابة في ركبته على دكة البدلاء.

وفرض لاعب الوسط الدولي الفرنسي كينغسلي كومان نفسه نجما بتسجيله هدفين، بعدما كان الخميس نجم إشكال تخلله تبادل للكمات خلال حصة تدريبية مع زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي على خلفية انتقادات له من الأخير، قبل أن يتدخل عدد من زملائهما للفصل بينهما.

وضغط الفريق البافاري على مضيفه لإفتتاح التسجيل، وكاد يحقق مبتغاه في الدقيقة الخامسة لكن تسديدة كومان إصطدمت بالعارضة.

ولم يتأخر المهاجم الفرنسي في هز شباك دوسلدورف بعدما حول تمريرة عرضية من سيرجي غنابري إلى هدف السبق (15).

وأضاف كومان الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه بعد لعبة جماعية، بدأها المدافع الدولي يوشوا كيميش الذي مرر الكرة بالعمق إلى غنابري، فمررها بدوره عرضية داخل المنطقة إلى كومان الذي أنهاها في الشباك (41).

وتابع النادي البافاري ضغوطه مع بداية الشوط الثاني لتعزيز النتيجة، فأضاف غنابري الهدف الثالث بعد ركنية لعبها الإسباني تياغو ألكانتارا وحولها توماس مولر برأسه الى الزاوية البعيدة اليمنى ثم تابعها لاعب الوسط الدولي المتقدم من الخلف (55).

ودفع مدرب دوسلدورف فريدهلم فونكل بلاعب وسطه البلجيكي دودي لوكيباكيو بطل مباراة الذهاب 3-3 بتسجيله "هاتريك"، بدلا من المهاجم روفن هاينيغز لتنشيط فريقه (68)، فكان البديل عند حسن ظن مدربه وسجل هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء (89) بعدما استعان الحكم بتقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" لاحتساب لمسة يد على المدافع ماتس هوملس داخل المنطقة.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة اختتم ليون غوريتسكا رباعية بايرن بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة لم يحسن دفاع دوسلدورف التعامل معها (90+2).

وأبقى هوفنهايم على آماله الأوروبية بفوزه على ضيفه هرتا برلين 2-صفر سجلهما نديم أميري (29) وبديله لاعب الوسط المعار من أرسنال الإنكليزي ريس نيلسن (76).

وصعد هوفنهايم إلى المركز السادس برصيد 47 نقطة، فيما تجمد رصيد هرتا برلين الذي تعرض لخسارته الخامسة تواليا، عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.