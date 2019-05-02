بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ للاقتراب خطوة اضافية من اللقب

تبدو الفرصة سانحة أمام بايرن ميونيخ للاقتراب خطوة اضافية من التتويج بلقب بطل الدوري الألماني لكرة القدم للعام السابع تواليا عندما يستقبل هانوفر صاحب المركز الأخير، في حين يخوض منافسه المباشر بوروسيا دورتموند مباراة قوية ضد مستضيفه فيردر بريمن في المرحلة الثانية والثلاثين.

ويتصدر الفريق البافاري الترتيب بفارق نقطتين عن دورتموند قبل نهاية الموسم بثلاث مراحل.

وكان دورتموند تلقى ضربة قوية لآماله في احراز اللقب بسقوطه الكبير على أرضه امام جاره شالكه 2-4 في دربي مدينة الرور الصناعية في مباراة طرد له فيها لاعبان هما ماركوس رويس وماريوس وولف وسيخسر جهودهما ضد بريمن.

ولم يتمكن بايرن ميونيخ من استغلال هذه الخسارة بشكل كامل لانه سقط بدوره في فخ التعادل 1-1 مع نورمبرغ صاحب المركز قبل الأخير والذي اضاع ركلة جزاء في الدقيقة قبل الاخيرة.

وبعد بريمن يلتقي دورتموند مع فورتونا دوسلدورف وبوروسيا موشنغلادباخ في المرحلتين الاخيرتين.

ولم يلق لاعب دورتموند السابق واحد المسؤولين في النادي سيباستاين كيهل راية الاستسلام بقوله "لن نستسلم، سنظل نؤمن بالأمل حتى النهاية لأن ذلك في جيناتنا".

ويأتي كلام كيهل خلافا لما صرح به مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر عندما اعتبر بان فريقه خسر اللقب بعد سقوطه امام شالكه.

وكان دورتموند تصدر الترتيب لفترة طويلة خلال الموسم وتقدم على بايرن ميونيخ بفارق 9 نقاط في احدى مراحل الدوري قبل ان يستعيد الأخير توازنه في حين مر دورتموند بمرحلة انعدام وزن قبل ان يتنازل عن الصدارة.

وأكد المدير الرياضي في دورتموند ميكايل تسورك بأن فريقه سيجدد الثقة بفافر بغض النظر ما اذا كان سيتوج باللقب من عدمه وقال في هذا الصدد "سنخوض غمار الموسم الجديد بقيادة لوسيان فافر بغض النظر إذا فزنا باللقب ام لا".

واضاف "لدينا علاقة جيدة والثقة متبادلة بيننا. سنعقد اجتماعات لتجديد العقد معه" الى ما بعد 2020.

في المقابل، يخوض الفريق البافاري مباراته مع هانوفر بصفوف مكتملة باستثناء غياب حارس مرماه الأساسي مانويل نوير الذي يتعالج من اصابة في ربلة الساق.

ويأمل مدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش في عودة نوير في المباراة المرتقبة في المرحلة قبل الاخيرة ضد لايبزيغ الاسبوع المقبل.

يذكر ان بايرن ميونيخ بلغ أيضا نهائي كأس ألمانيا حيث يواجه لايبزيغ بالذات في آواخر ايار/مايو.

وتفتتح المرحلة الجمعة فيلتقي ماينتس مع لايبزيغ، ويلعب السبت، بوروسيا مونشنغلادباخ مع هوفنهايم وهرتا برلين مع شتوتغارت وفولفسبورغ مع نورمبرغ، وتختتم الاحد فيلعب شالكه مع أوغسبورغ، وفرايبورغ على فورتونا دوسلدورف، وباير ليفركوزن مع اينتراخت فرانكفورت.

