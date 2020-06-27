بريمن يستفيد من انهيار دوسلدورف وينجو من الهبوط المباشر

حقق فريق فيردر بريمن فوزاً كاسحاً على ضيفه كولن بستة أهداف مقابل هدف، فتمكن من الهروب من الهبوط المباشر إلى دوري الدرجة الثانية الألمانية مستفيداً من خسارة منافسه المباشر فورتونا دوسلدورف أمام مستضيفه يونيون برلين بثلاثية نظيفة السبت ضمن الجولة الرابعة والثلاثية والأخيرة من البوندسليغا.

في مباراة بريمن وكولن ضرب أصحاب الأرض بقوة بحثاً عن الفرصة الأخيرة للنجاة من الهبوط وسجلوا ثلاثية في الشوط الأول عن طريق يويا أوساكو في الدقيقة 22، وميلوت راشيكا في الدقيقة 27 ونيكلاس فولكروغ في الدقيقة 29، وعزز دافي كلاسين تقدم بريمن بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 55 ثم أضاف أوساكو الهدف الثاني له والخامس لبريمن في الدقيقة 58 فيما أحرز دومينيك دريكسلر هدف كولن الوحيد في الدقيقة 62 قبل أن يسجل جوشوا سارجنت الهدف السادس لبريمن في الدقيقة 68.

وفي برلين سقط دوسلدورف أمام أونيون بثلاثية نظيفة تناول على تسجيلها أنتوني إيغا في الدقيقة 26 وكريستيان غينتنير في الدقيقة 54 ثم النيجيري سليمان عبد الله في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

بذلك اقتنص بريمن المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط أمام دوسلدورف الذي تأكد هبوطه، فيما استقر كولن في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة وأنهى أونيون برلين مشاركته الرائعة في أول مواسمه في البوندسليغا في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.

وبذلك سيضرب بريمن موعداً مع صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية والذي سيحسم غداً حيث ستقام جميع مباريات المرحلة الأخيرة من البطولة ويحتل حالياً هايدنهايم المركز الثالث برصيد 55 نقطة وينافسه بشدة هامبروغ العريق في المركز الرابع برصيد 54 نقطة.