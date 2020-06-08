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الدوري الألماني
الدوري الألماني

بريمن يأمل إنقاذ إرثه المميز من شبح الهبوط

قضى فيردر بريمن موسماً واحداً فقط خارج دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم منذ انطلاقه عام 1963 لكن مسيرته الخالية من الانتصارات في 13 مباراة بملعبه جعلته مهدّداً بالهبوط هذا الموسم.

Reuters

ويقبع فيردر في المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة من 30 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف فورتونا دوسلدورف في المركز المؤهل لملحق الصعود. 

وتفصله ست نقاط عن منطقة الأمان وفريق ماينتس صاحب المركز 15. 

وخسر فيردر 1-صفر على أرضه أمام فولفسبورغ يوم الأحد ولا يحتفظ بأمل كبير في المباراة المقبلة بملعبه حين يواجه بايرن ميونيخ المتصدر يوم 16 حزيران/يونيو الجاري عندما يمكن لضيفه أن يحسم اللقب. 

ويدرك فلوريان كوفيلت مدرب بريمن أن نقطة التحول يجب أن تكون عند زيارة بادربورن متذيل الترتيب يوم السبت. 

وقال المدرب البالغ عمره 37 عاماً "أمامنا أربع مباريات لتحقيق الهدف الواقعي بتجنب الهبوط". 

وأضاف "ما يشجعنا هو أننا لا نبتعد عن منطقة الأمان بسبع أو بثماني نقاط بل بثلاث نقاط فقط وتتبقى أربع مباريات لذا يمكننا تقليص الفارق". 

ولم يفقد فرانك بومان المدير الرياضي للنادي الثقة في المدرب الشاب. 

وتابع "اعتقد أن فرصنا لا تزال قائمة وسنبذل كل جهد ونقاتل حتى المباراة الأخيرة". 

وفاز بريمن بآخر ألقابه الأربعة في الدوري عام 2004 وفقد بفارق ضئيل فرصة التأهل للدوري الأوروبي الموسم الماضي.

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